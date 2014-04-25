澳洲经济指标总览--4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差12 顺差13.92 出口(较前月) 持平 ＋4% 进口(较前月) ＋1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月7日 (较前月) 2月 +0.2% +1.2% 就业市场(经季节调整) 5月8日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +1.81 +4.82 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.21 +8.00 失业率 5.8% 6.1% 就业参与率 64.7% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 5月1日 进口物价(较前季) 第四季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1