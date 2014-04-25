港报社评：占中恐为普选自掘坟墓--星岛日报4月25日

国家副主席李源潮明确批评占领中环运动违法、破坏香港繁荣稳定和妨碍普选。如果占中无助达到普选行政长官的目标，又令香港社会付出沉重代价，实在不值得。 占中行动的原本目标，是逼使中央在香港政制发展方面，就2017年特首产生办法接受一个「真普选」的方案。 占中筹办者将于下月6日举行第3轮商讨日，由参加者投票筛选出3个政改方案，供6月22日举行的民间公投选出最多人支持的方案。 如果日后政府提出的方案，大幅偏离这个民间公投选出来的方案，就可以成为落实占中行动的理据。 问题出在民间公投成为占中部署的一个环节，而不认同占中行动的市民，绝大部分都不会参加这个公投活动，以致公投结果因为投票族群的偏差，未能反映到真正的民意，得出来的结果，容易偏向支持一些中央不会接受的方案，例如包含公民提名元素。 衡量占中行动是否成功，要看其能否达到争取普选行政长官的目标。吊诡的是，一旦落实付诸行动，就标志行动失败，原因是行动只会在政府和民间方案不能兼容时才举行。 由于占中支持者是泛民的基本盘，他们拒绝与中央有任何妥协的话，势必对泛民中的温和派议员构成压力，大增政改方案在立法会遭否决的风险。到时，占中支持者不但争取不到心目中的「真普选」，连任何形式的普选都会因此泡汤，变成替普选自掘坟墓。 香港如果因为占中而产生政治和经济震荡，到时香港付出损害繁荣稳定的庞大代价，却又换不来普选，谁会在占中运动中得益，值得市民深思。(A06)