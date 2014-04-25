港报社评：占中恐为普选自掘坟墓--星岛日报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
国家副主席李源潮明确批评占领中环运动违法、破坏香港繁荣稳定和妨碍普选。如果占中无助达到普选行政长官的目标，又令香港社会付出沉重代价，实在不值得。 占中行动的原本目标，是逼使中央在香港政制发展方面，就2017年特首产生办法接受一个「真普选」的方案。 占中筹办者将于下月6日举行第3轮商讨日，由参加者投票筛选出3个政改方案，供6月22日举行的民间公投选出最多人支持的方案。 如果日后政府提出的方案，大幅偏离这个民间公投选出来的方案，就可以成为落实占中行动的理据。 问题出在民间公投成为占中部署的一个环节，而不认同占中行动的市民，绝大部分都不会参加这个公投活动，以致公投结果因为投票族群的偏差，未能反映到真正的民意，得出来的结果，容易偏向支持一些中央不会接受的方案，例如包含公民提名元素。 衡量占中行动是否成功，要看其能否达到争取普选行政长官的目标。吊诡的是，一旦落实付诸行动，就标志行动失败，原因是行动只会在政府和民间方案不能兼容时才举行。 由于占中支持者是泛民的基本盘，他们拒绝与中央有任何妥协的话，势必对泛民中的温和派议员构成压力，大增政改方案在立法会遭否决的风险。到时，占中支持者不但争取不到心目中的「真普选」，连任何形式的普选都会因此泡汤，变成替普选自掘坟墓。 香港如果因为占中而产生政治和经济震荡，到时香港付出损害繁荣稳定的庞大代价，却又换不来普选，谁会在占中运动中得益，值得市民深思。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1