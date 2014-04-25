《全球重要经济事件一览表》--4月25日-5月2日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月25日(五)
底特律--美国财政部长杰克卢访问密歇根州底特律市，他将会见商界和社区领袖来讨论底特律经济状况。
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。
布维岛--挪威财长Siv Jensen和央行总裁奥尔森在议会员会就2013年基金表现发表讲话(0800)。
阿姆斯特丹--欧元区银行业单一监督机构主管努伊就监管问题发表讲话，题目为“未来20年的央行制度”(0830)。
阿姆斯特丹--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。
加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。
4月28日(一)
德国波恩--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话(1430)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特在该央行与欧盟执委会联合组织的会议上讲话。会议主题为“新型金融体系中的金融一体化和金融稳定”。
纽约--美联储前主席格林斯潘在纽约经济俱乐部发表讲话。
巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。
4月29日(二)
华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。
巴尔的摩--美国副财长Sarah Bloom Raskin将就经济和学生贷款问题发表讲话(1700)。
都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微软--金融统计学的新时代”。
4月30日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前任副主席科恩在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会上主持研讨会“危机后世界所需要的流动性以及银行清算的流动性提供”(1845)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
东京--日本央行货币政策会议。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
5月2日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1