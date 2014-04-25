港报社评：既究海难责任，更要堵塞漏洞--文汇报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
南丫海难事故造成39人死亡令港人伤痛不已，港府针对海事处内部调查的报告昨日公布，指海事处就「南丫四号」执行职务时，涉及多项行政失当及失职。运输及房屋局局长张炳良指出，有17名海事处人员涉行为不当，调查小组建议对有关人士采纪律行动。 调查报告揭露海事处在监管上有法不依、敷衍塞责的积弊，严重威胁香港航运安全。当局必须追究海事处及相关人士的失职责任，还受害人一个公道。更重要的是，有关部门须汲取血的教训，大力整顿海事处的官僚作风，堵塞监管漏洞，维护香港的航运安全。 香港海道繁忙，每日均有不少客船和货船来港进行各种交通运输和贸易活动，海事处负责管理船只安全，维持海上秩序，责任重于泰山。然而，海难报告提出的各项监管问题，包括没有足够儿童救生衣、水密门设计不符规定等，这些问题很大程度是源于海事处人事作风官僚草率，内部积弊成习，长期以来在规管船只时有法不依，例行检测变成走过场，船只由设计、建造到检验，几乎每个阶段都接二连三有人犯错，导致船只失去应有的安全救急功能。 如果任由海事处继续存在这些问题，将影响香港航运安全。因此，当局必须大力消除海事处的陋习，加强部门管理，并且汲取外国先进技术和经验，尽快提升香港的海事管理水平，严格规管海上船只，防止惨剧重演。(A04)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1