港报社评：既究海难责任，更要堵塞漏洞--文汇报4月25日

南丫海难事故造成39人死亡令港人伤痛不已，港府针对海事处内部调查的报告昨日公布，指海事处就「南丫四号」执行职务时，涉及多项行政失当及失职。运输及房屋局局长张炳良指出，有17名海事处人员涉行为不当，调查小组建议对有关人士采纪律行动。 调查报告揭露海事处在监管上有法不依、敷衍塞责的积弊，严重威胁香港航运安全。当局必须追究海事处及相关人士的失职责任，还受害人一个公道。更重要的是，有关部门须汲取血的教训，大力整顿海事处的官僚作风，堵塞监管漏洞，维护香港的航运安全。 香港海道繁忙，每日均有不少客船和货船来港进行各种交通运输和贸易活动，海事处负责管理船只安全，维持海上秩序，责任重于泰山。然而，海难报告提出的各项监管问题，包括没有足够儿童救生衣、水密门设计不符规定等，这些问题很大程度是源于海事处人事作风官僚草率，内部积弊成习，长期以来在规管船只时有法不依，例行检测变成走过场，船只由设计、建造到检验，几乎每个阶段都接二连三有人犯错，导致船只失去应有的安全救急功能。 如果任由海事处继续存在这些问题，将影响香港航运安全。因此，当局必须大力消除海事处的陋习，加强部门管理，并且汲取外国先进技术和经验，尽快提升香港的海事管理水平，严格规管海上船只，防止惨剧重演。(A04)