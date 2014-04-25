台湾政经：总统称在放入燃料棒前，由全民公投决定核四是否运转

美国债市：公债发行日程表
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路透台北4月25日 - 台湾总统马英九周五表示，核四应在完工并完成安全检查后，在放入燃料棒前，由全民公投决定是否运转。
马英九在与民进党主席苏贞昌会谈时称，不需要为核四修法降低公投法的门槛，因预料民众对核四公投的投票参与率高。
“公投门槛不是问题，议题才是问题。”马英九说。
他并指出，安全检查后公投，时机才合适，现在决定未必是正确的决定。
停建核四(台湾第四座核电厂)议题为继反服贸学运后，又一个影响政局的未爆弹。前民进党主席林义雄并为此展开禁食，今日已进入第四天。马英九周三前往探视林义雄时称，承诺在核四安检完成后交付公投。
目前台湾的公投法采“双二分之一”规定，即投票人数达投票权人总数二分之一以上，且有效投票数超过二分之一同意者即为通过，相对严格。
行政院原子能委员会主委蔡春鸿此前在立法院表示，台电规划6月底完成核四厂的所有测试报告，原能会只管安全是否符合标准。总统府则称目前核四公投没有任何时间表。(完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。