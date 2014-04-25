台湾政经：总统称在放入燃料棒前，由全民公投决定核四是否运转

路透台北4月25日 - 台湾总统马英九周五表示，核四应在完工并完成安全检查后，在放入燃料棒前，由全民公投决定是否运转。

马英九在与民进党主席苏贞昌会谈时称，不需要为核四修法降低公投法的门槛，因预料民众对核四公投的投票参与率高。

“公投门槛不是问题，议题才是问题。”马英九说。

他并指出，安全检查后公投，时机才合适，现在决定未必是正确的决定。

停建核四(台湾第四座核电厂)议题为继反服贸学运后，又一个影响政局的未爆弹。前民进党主席林义雄并为此展开禁食，今日已进入第四天。马英九周三前往探视林义雄时称，承诺在核四安检完成后交付公投。

目前台湾的公投法采“双二分之一”规定，即投票人数达投票权人总数二分之一以上，且有效投票数超过二分之一同意者即为通过，相对严格。