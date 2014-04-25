修正-港报财经评论：改革引入民资，长线选光伏股--经济日报4月25日

(修正报章名称)

改革引入民资，长线选光伏股/林瑞芬

中港股市牛皮，乏善足陈，恒指昨收报22,562，升53点；国指收报9,940，升35点；大市成交额只有503亿港元。中国内地经济低迷，大市指数跟着走，不会有好大惊喜，但又有经济底线，市场也有底线，闷局一场。幸中国第二季以来续发功，令市场存结构性机遇，闷市中起码都有些聚焦点。

国务院又公布在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范专案面向社会公开招标，包括铁路、港口等交通基础设施，新一代资讯基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，以鼓励和释放民间投资动力。下一步，将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。从此举看，着力点在于通过简政放权，来打破除垄断优化投资结构，激活民间经济活动，以“国退民进”来渐进经济转型。中国内地垄断行业逐步开放民企投入，不可能一步到位，但有开始好过无，显示中国改革的决心。

跟国策买股，是有较高取胜机会，但必赢，又往往未必。因为国策一来，市场往往炒过龙，等之后才来修正，如早年的铁路基建股；而个别企业亦有质素高低之分，跟国策齐炒很易炒错股，投资者对国策受惠股可谓又爱又恨！分析国退民进受惠股，基本上，目前来讲，只能捕捉到个大概，实质，还要看之后企业可否在社会公开招标过程中获得到合约，无疑有点考眼光，有赌博成分，故只宜小注。因上述重大工程项目，光伏发电工程如获得更多的开放，建议可以留意信义光能 ；而一向较为看好的兴业太阳能 也是心水选择。

信义玻璃在玻璃业上发展多年，掌握汽车、建筑玻璃用技术；而信义光能去年独立上市，专攻太阳能玻璃，一脉相承，在建设太阳能发电厂也累积一定的技术，有力争取。信义光能早前落实在安徽的两个发电场项目，将增加该公司总光伏发电量至250MW。据里昂最新公布报告中认为这可能是信义光能在省内拥庞大的生产基地，与当地政府具有良好的合作关系，以及具强执行力，因其在当地生产基地有成功的屋顶太阳能系统有关。

里昂相信，集团在广东、辽宁、天津、四川（其中信义集团公司拥有生产基地）都有厂房或管理项目，也有机会争取到太阳能发电工程项目。各省为了达成2014年度太阳能发电安装目标，审批或建设筹备最迟于今年中开始，故未来2个月，潜伏争取到合约的机遇，对信义光能也起刺激作用。(B05) ........................................................................

华能今年盈利增长无难度/余少文

中港股市迷失方向，市场焦点放在首季业绩身上，盈利好过预期的华能国际 获大行力撑。由于煤价见近5年低位，华能今年盈利增长无难度。中国内地股市昨日反弹乏力，国企指数亦未能重上一万点，全日只升35点，收报9,940点，成交额92亿港元，只有40%多主板H股可以随指数上升；而红筹指数升3点，收报4,164点，成交额48亿港元。由于4月将结束，在中国内地有A股的H股，未来数日有大量季度业绩公布。华能今年首季盈利表现较好，赚36.8亿人民币，每股盈利0.26人民币，若然今年余下3个季度业务没有太大变化，全年盈利可以高于彭博综合证券商预测的0.8人民币。

华能业绩好，获大部分证券商力撑，目标价由8.2港元至11.1港元不等，即使投资评级定为“中性”的美银美林，目标价也有8.4港元，给予“买入”评级的野村订下的目标价为8.2港元，也较昨日收市价7.88港元高出4%。而证券商给予华能目标价平均值约9.5港元，以昨日收市价计算，潜在升幅约21%。其实，去年下半年指出，火力发电为主的电力股，经过2年盈利急升后，2014年盈利增长将会放缓。担心中国会按煤电联动政策，今年下调电价，目前虽未见动作，煤价却持续下跌，成为华能首季盈利好过预期的原因。中国煤炭价格指数由去年底的161.8点降至今年3月底153.8点，野村指华能期内每单位燃料成本按年下跌5.4%及按季下跌0.6%。

随着煤价指数到上周降至150.9点，是近5年低位，相信包括华能在内以火电为主的电力股，第二季盈利市值得憧憬，除非中国下调电价，否则优势会继续倾斜电力股，煤炭股则继续受压。由于煤价低处未算低，煤炭股今年上半年业绩没有保证，加上市场经验是不买当头跌，煤炭股只宜观望。

至于火电为主的电力股，只要煤价下跌，中国又不下调电价，今年盈利增长难度不大，是否值得追捧，因为中国积极推动清洁能源，近日推出80个项目，包括水电、风电、光伏发电等清洁能源，宁可候低捧华能新能源 、大唐新能源 、龙源电力 、华电福新 、新天绿色能源 等环保概念电力股，以及受惠清洁能源工程的电力设备股，至少受惠中国政策扶持。另外，模拟组合昨日按策略减持1,000股中国移动 。(B06)