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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹

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* 一如往常存在与薪酬结算日(Gotobis)相关的买兴，而且黄金周前也存在需求

* 日经指数也反弹，之前美国和日本发布联合声明，让一些人意外

* 美元/日圆从稍早低点102.19反弹至102.49

* 需求可能逐渐减弱，102.50附近及向上点位布有卖单

* 一些日本投资者在103.00附近减少卖单

* 102.00较前方及向下点位仍有买兴

(完)

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