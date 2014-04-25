港报财经评论：泡沫论立足点大不同--信报4月25日

泡沫论立足点大不同/习广思

早前希腊重回债市，卖债反应理想，但瑞银主席AxelWeber则担心市场低估了几个欧猪国的主权风险，这几个欧猪国的国债正出现价格偏差，低估了这个欧猪国债券的风险。瑞银主席如是说，但恐怕策略师及推销员未必这样说，毕竟市场资金正在追逐这个债券。

从基本因素看，欧猪国其实未摆脱通缩风险，但从资金及市场价格来看，投资者却认为这些国家已告别危机，通胀风险又低，令债券成为资金追逐的对象。所谓资金，更多是追逐回报的投机性资金。葡萄牙重返债市后，3年来首次拍卖10年期国债，二手市场孳息率跌至3.64厘，是2006年以来低位。作为投资者的你，应该听瑞银主席的告诫，还是跟醒目钱投资？

港股闷局持续，美股上升未能惠及港股，但下跌则明显拖累，困扰着港股的两大因素，仍然是季度业绩及中国内地A股IPO重启。恒指昨天窄幅上落，收报22,562点；成交额503亿港元，短期考验250天线支持力度。大市走势缺乏方向，炒政策资金集中在芯片生产商，中芯 股价升近10%，晶门 升16%。

有报道指出，中国将投入近1200亿人民币作为芯片产业扶持基金，支持集成电路产业发展，希望技术有突破，相关产业包括云计算、物联网、大数据、数码电视等领域的芯片。中国的扶持政策倾向新兴产业，旧经济行业例如基建铁路，则充当着稳定经济的支柱。

港股自3月配合美股走势，资金由动力股流入价值股，香港大部分价值股以中资蓝筹股居多，故国企股在3月下旬回升。中国内地宣布“沪港通”开通后，市况再度转变，中资股弹力后劲不继，动力股及价值股逆转之势亦有转变，作为第一批下跌的濠赌股，虽然仍处调整格局，但有转强迹象。凯升 配股增持俄罗斯博彩项目，获市场人士普遍看好，有利濠赌股短期气氛。

自去年开始，市场流传着美股泡沫论，至今已逐渐沦为口水战，有人话有泡沫，但未知几时爆破；有人话没有泡沫，整体股市未见疯狂；也有人话泡沫已出现，但泡沫会继续吹大。如此种种争论，其实意义不大，皆因“泡沫”二字已被滥用，背后的观点及立足点其实大不同。股市继续在泡沫怀疑中攀升，资金在不同股份及板块中轮转，也为投资者带来机会。(B02) ........................................................................

欧罗兑美元有机会走高/苏子

欧罗兑美元在本月11日以十字星待变形态收市后，到下个交易日却在1.3850美元水平裂口低开。欧罗兑美元横行上落了9个交易天，始终仍未能补回上述的收市裂口，这段期间的高低位为1.3865美元及1.3782美元，波幅只有83点子或大约0.6％，波幅之窄实是近年少见。

面对如此窄幅的市况，相信不少汇市投资者也在等待汇价最终可以成功突破的方向，届时才采取顺势追入的策略。由于目前欧罗兑美元的100天SMA及200天SMA的斜率仍以向上为主，加上日线CCI指标仍处于正方水平，故稍后汇价向上补回上述的收市裂口后，进一步向上走高的可能性应较高。

但由于欧洲央行总裁德拉吉已表明不愿看见欧罗汇价进一步走高，因此稍后欧罗兑美元若真的向上走高，理论上有可能在补回上述裂口后再多升少许便重拾弱势。但问题是，倘若市场上有大量散户投资者也存有这种想法时，汇价会否在补回裂口后，完全没有掉头回落的迹象，反而以温水煮蛙的形式慢慢升破上月13日的1.3967美元今年高位，随后才再突然向上飙升至1.40美元心理关口以上，以触发此关口以上的庞大止蚀买盘？

相信出现此可能性实在不容抹煞。目前炒作欧罗兑美元，真的是少点耐性也不行；因此，稍后若看见欧罗兑美元升回1.39美元关口并企稳之上时，进取者可以入市买入并耐心持有至汇价创今年新高及突破1.40美元心理关口。

短线而言，欧罗兑美元的关键支持位为200天SMA支持，只要没有失守此支持收市，投资者采取逢低买入策略应有较高赢面，暂时不用理会欧洲央行可能干预欧罗汇价过强此一利淡因素，原因是市场若有心炒作此利淡因素，欧罗兑美元早应该跌破200天SMA支持了，不大可能仍保持在此偏高水平供不看好的投资者累积淡仓。

由于目前主要货币的波幅，包括上述的欧罗均已下降至2007年以来的最低水平，此情况担心金融市场稍后或会出现重大危机事故，届时才能为汇市打破目前的闷局，再次出现较高波幅的市况。倘若主要非美元货币最终破位的方向是上升，而非市场预期的下跌的话，届时汇市将“死得人多”了。(B14)