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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:52 BJT

金属期市：中国需求坚挺提振伦铜触及七周高位，期镍脱离14个月高点

中国现货铜溢价本月飙升至2010年来最高水准，因季节性需求强劲。4月和5月通常是铜的消费旺季，因建筑业活动增加。

但铜价的进一步涨势可能受限，乌克兰地缘政治紧张局势升温，抑制投资者对风险资产的胃纳。

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

伦敦期镍 下跌0.3%至每吨18,287美元，供应趋紧的担忧推动镍价周四升至18,600美元，为逾14个月来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王兴亚；审校 李爽/王冠中)
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