中国外汇：一季度经常项目顺差72亿美元--外管局

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透北京4月25日 - 中国外汇管理局周五公布的数据显示，今年一季度中国经常项目顺差72亿美元，资本和金融项目顺差1,183亿美元，其中，直接投资净流入512亿美元。
刊登在外管局网站的新闻稿称，今年一季度，中国货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元，收益顺差35亿美元，经常转移逆差38亿美元。
国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少3亿美元。
中国外管局国际收支司司长管涛此前称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。
中国外汇管理局此前公布的数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差498亿美元，资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差810亿美元。 (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。