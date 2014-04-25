路透基点：友达光电旗下AFPD的1.5亿美元融资案进一步细节浮出水面

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾友达光电为旗下子公司AFPD Pte Ltd担保的1.50亿美元融资案已有进一步细节浮出水面。
贷款方正在与多家银行洽谈，商议委托牵头行一事。这些银行包括台湾银行、国泰世华银行、星展银行、第一银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、渣打银行和台新银行。消息人士称，授权协议尚未签署。
估计这项定期贷款由一笔最高1.20亿美元的4.5年期贷款(A部分)和一笔最高6,000万美元3.5年期贷款(B部分)组成，此外还有3,000万美元的超额贷款选择权。
贷款利率将根据AFPD母公司友达光电的净利润率作相应调整：若净利润率低于3%，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码175基点(A部分)和加码170基点(B部分)；净利润率介于3-5.9%，加码160基点 (A部分)和155基点(B部分)；净利润率达到6%或更高，加码155基点(A部分)和150基点(B部分)。
若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR之差超过35基点，借款方还需为两笔贷款支付额外利息。
银行受邀按以下层次参贷：承贷2,500万美元或以上的银行获前端费80个基点；承贷2,000-2,400万美元的银行获前端费75个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行获前端费60个基点。
A部分贷款有30个月的宽限期，分五个半年期不等额还款：10%(第一次)、15%(第二、三次)；20%(第四次)和40%(第五次)。
所得资金除用于一般企业用途外，还将用于一笔3.6亿美元的五年期贷款再融资。这笔贷款分两部分，AFPD在2010年9月签署贷款协议，规模较原来的3亿美元有所扩大，利率较LIBOR加码135基点。
一如此前报导，委托协议签署后还将有一两家银行受邀加入小规模联贷。
在2010年的贷款交易中，澳新银行、巴黎银行、台湾银行、国泰世华银行、东方汇理银行、星展银行、兆丰国际商业银行和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行。彰化银行和第一银行为高级经理行。
友达光电是全球第四大液晶显示器(LCD)面板厂商。AFPD是友达全资拥有的新加坡低温多晶矽液晶显示器面板厂。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)