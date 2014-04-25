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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:12 BJT

韩国个股：起亚汽车称今年中国销售目标将超额完成

路透首尔4月25日 - 韩国汽车制造商起亚汽车 财务长Park Han-woo周五表示，预计今年中国销售目标将超额完成，受1月中国新厂提前投产拉动。

作为现代汽车 关联企业的起亚汽车1月曾表示，计划今年将中国销售提高15%。

Park Han-woo还表示，该公司计划明年在中国推出一款小型SUV。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
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