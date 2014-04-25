中港个股：交行将降低中长期贷款占比，减少期限错配--行长

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透北京4月25日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 行长彭纯表示，要着力降低中长期贷款在总贷款中的占比，以减少期限错配。
中国金融时报周五援引他称，交行将努力提升储蓄存款在总存款中的比例，在存款增速放缓、同业业务快速发展的大趋势下，合理控制非存款负债占比。
“中短期以‘控增速、稳存款、减错配’为基本要求优化资产负债表，通过控制贷款和资产增速，缓解存款和流动性压力。”彭纯称。
他表示，未来要继续突出存款的基础性地位，其中储蓄存款应作为核心存款业务加以推进。从资产端来看，结构调整应坚持以存定贷、存贷期限匹配和统筹资金来源和运用的原则。
彭纯还提到，当前中国商业银行面临经济增速下行、直接融资加快发展、互联网金融崛起、利率市场化、资本和金融账户开放等一系列深度挑战，转型发展刻不容缓。商业银行唯有尽快更新资产负债结构，才能以流动性和安全性为前提，保持盈利平稳增长。
交行年报显示，该行2013年净利润同比增幅6.73%。去年底交行客户存款余额较年初增长11.52%；客户贷款余额较年初增长10.83%。
中国银监会此前称，已经核准交通银行在内的六家银行实施资本管理高级方法，提高资本使用效率。核准实施后，六家银行将按照高级方法的要求计算风险加权资产和资本充足率。 （完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1