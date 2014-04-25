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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:04 BJT

****《港报快速浏览》--4月25日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：既究海难责任，更要堵塞漏洞--文汇报                                
 港报社评：占中恐为普选自掘坟墓--星岛日报                                    
 港报社评：南丫海难内部调查摘要报告形同隐瞒--明报                            
 港报社评：奥巴马中日两边下注，TPP算盘未能打响--信报                         
 港报社评：奥巴马撑安倍，机关算尽自添烦--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：泡沫论立足点大不同--信报4月25日                               
 港报财经评论：改革引入民资，长线选光伏股--经济日报4月25日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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