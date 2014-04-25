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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 11:11 BJT

全球期市：CME计划在亚洲市场推出实货交割的黄金期货合约--消息

以珠宝、金条和金币形式看，亚洲是最大的黄金消费地区。亚洲的实货黄金需求在过去一年攀升，此前西方投资者因预期经济走强将损及黄金避险魅力从而抛售黄金，打压金价 重挫。

金价2013年下挫28%，同期中国从香港进口的黄金总量增长逾一倍至约1,160吨。

**瞄准亚洲**

不过，一位在香港的贵金属交易员表示，亚洲期金合约能否大获成功将取决于更微小的细节，如合约规格、交易时间及流动性高低。

该交易员说，CME的美国期金合约 规格为100盎司，对于亚洲客户而言数量过高。美国期金仍是全球最具流动性的期金合约。

目前交投最活跃的亚洲期金是上海期交所的合约 ，合约规格1公斤，但是不对海外投资者开放。

CME若推出亚洲金合约，在大型同行中将属首例。

洲际交易所 去年宣布收购新加坡商业交易所(SMX)，而伦敦金属交易所(LME)母公司--香港交易及结算所有限公司(港交所) 本周表示，将涉足中国大宗商品衍生品市场 。

消息人士今年稍早告诉路透，新加坡交易所(SGX) 考虑与政府支持的行业组织--新加坡黄金市场协会(Singapore Bullion Market Association)合作，在今年推出黄金合约，目标是获得黄金定价话语权。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 龚芳)
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