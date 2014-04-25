全球期市：CME计划在亚洲市场推出实货交割的黄金期货合约--消息

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以珠宝、金条和金币形式看，亚洲是最大的黄金消费地区。亚洲的实货黄金需求在过去一年攀升，此前西方投资者因预期经济走强将损及黄金避险魅力从而抛售黄金，打压金价 重挫。
金价2013年下挫28%，同期中国从香港进口的黄金总量增长逾一倍至约1,160吨。
**瞄准亚洲**
不过，一位在香港的贵金属交易员表示，亚洲期金合约能否大获成功将取决于更微小的细节，如合约规格、交易时间及流动性高低。
该交易员说，CME的美国期金合约 规格为100盎司，对于亚洲客户而言数量过高。美国期金仍是全球最具流动性的期金合约。
目前交投最活跃的亚洲期金是上海期交所的合约 ，合约规格1公斤，但是不对海外投资者开放。
CME若推出亚洲金合约，在大型同行中将属首例。
洲际交易所 去年宣布收购新加坡商业交易所(SMX)，而伦敦金属交易所(LME)母公司--香港交易及结算所有限公司(港交所) 本周表示，将涉足中国大宗商品衍生品市场 。
消息人士今年稍早告诉路透，新加坡交易所(SGX) 考虑与政府支持的行业组织--新加坡黄金市场协会(Singapore Bullion Market Association)合作，在今年推出黄金合约，目标是获得黄金定价话语权。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 龚芳)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1