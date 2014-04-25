美日关系：安倍称在安全议题上取得“历史性”成功，贸易谈判有重要进展

中国金融：力度空前的金融整肃并非空穴来风，目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透东京4月25日 - 日本首相安倍晋三表示，与美国总统奥巴马在安全问题方面取得了“历史性”的成功，并称在双边贸易谈判上获得进展。
“对于日本和美国，这是个历史性的声明。”安倍在奥巴马结束访问后马上对记者表示。这是美国总统18年来首次对日本进行国事访问。
美日两国发表的联合声明宣称，反对通过强制手段确立领土或海洋主权的企图，强调两国间的安保条约适用于那些中国宣称有主权的日本岛屿，对于日本考虑允许本国军队参与防卫遭受攻击的友好国家，也表示欢迎。
美日未能达成双边贸易协定。但安倍表示双方谈判取得“关键性重大”进展，这将为达成跨太平洋战略经济伙伴协定注入“新的动能”。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
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