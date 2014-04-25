台湾债市：10年债103/6R殖利率盘初走跌，台股疲弱提振追价意愿

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月25日 - 台湾指标10年公债103/6R 发行前交易殖利率周五早盘走跌。交易员认为，今日台股走势疲弱，略有提振多方追价意愿及吸引空方进场回补，带动台债区间偏多整理。
交易员指出，乌克兰紧张情势再起，美国指标10年期公债殖利率上日稍有拉回，令台湾10年债103/6R殖利率盘初率先走跌，而随着台股跌幅扩大，场上略见追价买盘进场，牵动指标五年债103/4及10年债103/6殖利率同步微幅向下整理。
“ 台股跌深吸引追价买盘 。”一位大型证券台债交易员说。
台湾加权指数 周五盘初表现疲软，当地时间10:24，跌幅来到0.97%。此外，由于美国作空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)上日发布报告指台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生 公司财报不实，致周五F-再生股价开盘重挫近7%打入跌停。
美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债价格 跌1/32，收益率报2.68%，周三尾盘报2.70%。
交易员观察市场动态
* 乌克兰紧张情势升温，引领盘初10年债103/6R殖利率随美债走跌。
* 今日台股疲弱略有提振追价意愿，指标五年债103/4及10年债103/6殖利率盘初皆走低。
* 美国指标10年期公债殖利率周五亚洲早盘仍在2.68%附近，并未提供进一步指引。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.04-1.055%
* 10年公债103/6 ：1.52-1.55%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.53-1.56%
本地时间10:27最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌1.58基点报1.0422%。
* 10年公债103/6殖利率跌1.80基点报1.5310%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.59个基点报1.5391%。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1