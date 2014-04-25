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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:38 BJT

台湾债市：10年债103/6R殖利率盘初走跌，台股疲弱提振追价意愿

路透台北4月25日 - 台湾指标10年公债103/6R 发行前交易殖利率周五早盘走跌。交易员认为，今日台股走势疲弱，略有提振多方追价意愿及吸引空方进场回补，带动台债区间偏多整理。

交易员指出，乌克兰紧张情势再起，美国指标10年期公债殖利率上日稍有拉回，令台湾10年债103/6R殖利率盘初率先走跌，而随着台股跌幅扩大，场上略见追价买盘进场，牵动指标五年债103/4及10年债103/6殖利率同步微幅向下整理。

“ 台股跌深吸引追价买盘 。”一位大型证券台债交易员说。

台湾加权指数 周五盘初表现疲软，当地时间10:24，跌幅来到0.97%。此外，由于美国作空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)上日发布报告指台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生 公司财报不实，致周五F-再生股价开盘重挫近7%打入跌停。

美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债价格 跌1/32，收益率报2.68%，周三尾盘报2.70%。

交易员观察市场动态

* 乌克兰紧张情势升温，引领盘初10年债103/6R殖利率随美债走跌。

* 今日台股疲弱略有提振追价意愿，指标五年债103/4及10年债103/6殖利率盘初皆走低。

* 美国指标10年期公债殖利率周五亚洲早盘仍在2.68%附近，并未提供进一步指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.04-1.055%

* 10年公债103/6 ：1.52-1.55%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.53-1.56%

本地时间10:27最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌1.58基点报1.0422%。

* 10年公债103/6殖利率跌1.80基点报1.5310%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.59个基点报1.5391%。

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