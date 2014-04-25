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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:34 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘中小涨，受出口商需求支撑

路透首尔4月25日 - 韩国韩元兑美元周五早盘中小涨，受出口商月底结汇需求所带动。但交投不旺。

韩元兑美元报1,038.0，较周四国内收盘价1,039.2小幅上涨0.1%。

三年期公债6月期货微升0.01点，至105.74。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,038.0 1,039.2

日圆/韩元 10.1308/387 10.1573

韩国公债期货 * 105.74 105.73

韩国综合股价指数 1,987.56 1,998.34

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 张涛)
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