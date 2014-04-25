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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:38 BJT

韩国股市：略跌至一周低点，受企业财报逊色所累

路透首尔4月25日 - 韩国股市周五早盘小幅下跌，触及一周低点，有可能结束五周连涨，因企业财报逊于预期，拖累现代汽车等大型股。

0210GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%至1,987.56点，之前触及日内低位1,986.10点，这是4月17日以来最低水准。本周迄今该指数跌0.8%。

“在中国经济不稳定的情况下，韩国企业业绩是否会反弹，这一点还令人质疑，所以投资者对大举押注犹豫不决，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee表示。

现代汽车 跌2.3%，稍早跌幅一度超过3%。该公司公布季度获利低于预期，因受韩元升值打击。

韩国电力 下挫2.8%，该公司周四称其1-3月当季营业利润同比锐降40.1%。

与此同时，全球最大的智能手机厂商三星电子 逆势上扬0.6%，支撑大盘。该股有望连涨三日，因预期其近期获利改善。(完)
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