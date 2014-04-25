韩国股市：略跌至一周低点，受企业财报逊色所累

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透首尔4月25日 - 韩国股市周五早盘小幅下跌，触及一周低点，有可能结束五周连涨，因企业财报逊于预期，拖累现代汽车等大型股。
0210GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%至1,987.56点，之前触及日内低位1,986.10点，这是4月17日以来最低水准。本周迄今该指数跌0.8%。
“在中国经济不稳定的情况下，韩国企业业绩是否会反弹，这一点还令人质疑，所以投资者对大举押注犹豫不决，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee表示。
现代汽车 跌2.3%，稍早跌幅一度超过3%。该公司公布季度获利低于预期，因受韩元升值打击。
韩国电力 下挫2.8%，该公司周四称其1-3月当季营业利润同比锐降40.1%。
与此同时，全球最大的智能手机厂商三星电子 逆势上扬0.6%，支撑大盘。该股有望连涨三日，因预期其近期获利改善。(完)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1