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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:53 BJT

台湾汇市：台币早盘实质价位稍弱，跟随人民币走疲

路透台北4月25日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘偏弱。交易商表示，人民币 走弱稍稍拖累台币走势，且盘初外资稍有汇出，令台币早盘未跟上韩元 的升势。

他们认为，整体而言目前台币交易区间仍在先前盘整水位中，变化并不算大，但人民币的持续走弱，是否引发另一波的停损卖压，值得关注。此外，外资在台股的动态也值得密切注意。

“早上外资有出去一点，”一位小型商银交易员指出。

不过他们同时指出，下周进入月底，估计出口商的美元卖压稍大，台币若走贬幅度可能也受限。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.260-30.290，上日则在30.260-30.280。

美元兑日圆周五受压，因乌克兰紧张情势升高，削弱了美国强劲耐久财(耐用品)数据带来的乐观气氛。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日差距不大；一个月远汇报价 早盘在30.279/30.291左右，上日纽约盘收在30.245。

交易员观察市场动态：

* 台北时间10:33，人民币兑美元 走贬报6.2534，上日收在6.2489。

* 同时间台股 跌1.04%，走势弱于MSCI亚太明晟指数 的走跌0.35%

* 韩元 报1,037.5/1,037.8，上日收1,039.5

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.26-30.29

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