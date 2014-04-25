台湾汇市：台币早盘实质价位稍弱，跟随人民币走疲

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月25日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘偏弱。交易商表示，人民币 走弱稍稍拖累台币走势，且盘初外资稍有汇出，令台币早盘未跟上韩元 的升势。
他们认为，整体而言目前台币交易区间仍在先前盘整水位中，变化并不算大，但人民币的持续走弱，是否引发另一波的停损卖压，值得关注。此外，外资在台股的动态也值得密切注意。
“早上外资有出去一点，”一位小型商银交易员指出。
不过他们同时指出，下周进入月底，估计出口商的美元卖压稍大，台币若走贬幅度可能也受限。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.260-30.290，上日则在30.260-30.280。
美元兑日圆周五受压，因乌克兰紧张情势升高，削弱了美国强劲耐久财(耐用品)数据带来的乐观气氛。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日差距不大；一个月远汇报价 早盘在30.279/30.291左右，上日纽约盘收在30.245。
交易员观察市场动态：
* 台北时间10:33，人民币兑美元 走贬报6.2534，上日收在6.2489。
* 同时间台股 跌1.04%，走势弱于MSCI亚太明晟指数 的走跌0.35%
* 韩元 报1,037.5/1,037.8，上日收1,039.5
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.26-30.29
最新相关报导链接：
--《综述》美国3月耐久财订单强劲增长，经济复苏看似已成定局
--日本数据：4月东京地区核心CPI同比上升2.7%，创22年来最快增速
--《即时观点》消费税上调拉动日本东京地区4月核心CPI创22年来最快增速
--日本经济：财相麻生太郎称，CPI数据显示摆脱通缩的努力进行顺利 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1