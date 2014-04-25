更新版 1-新债招标：中国20年国债利率低于预期，小型保险和银行积极配置

* 20年期国债中标利率4.77%低于预期

* 今日新债为年内首期超长期限国债发行

* 因与10年期品种利差偏大获部分资金认可

* 配置主体集中于小型保险和股份制银行 (新增业内人士评论和更多背景)

路透北京4月25日 - 中国财政部周五稍早招标的20年期固息国债中标利率明显低于预期。交易人士指出，考虑今日新债为年内首期超长期限国债发行，且该期限当前与10年期品种利差偏大，吸引有需求的小型保险资金和股份制银行积极配置。

业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.77%，此前市场预测均值为4.83%。该期债投标倍数为1.79倍。

”我们也感觉招的很低，昨天下午了解的情况还是需求一般，不过今天上午情况有些转变，现在一级半市场需求还算可以的，我们中的小量，已经平价返(返手续费)出出去了。“华北一银行交易员称。

她并表示，据其了解，今日需求主力为小型保险机构，及部分股份制银行。”这毕竟是今年第一期超长国债，而且20年不像30、50年那么长，可能银行拿一些，和自己的长期负债匹配。“

上海一银行交易员认为，当前20年与10年期国债利差较大，或是吸引部分机构主动配置该期新债的原因。

综合路透访问的多位交易员意见，他们认为两者利差若在30-40个基点(bp)以上，即为利差偏大。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为4.8075%，10年品种在4.3394%，两者利差46.81个bp。

剩余期限19.3年的固息国债130016 券，最新估值在4.7844%。

今日新债为财政部今年第九期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。