台湾个股：格劳克斯对F-再生财务解读不尽正确，对F股上市仍有信心--证交所

路透台北4月25日 - 台湾证券交易所总经理林火灯周五表示，美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）针对F-再生 发布的报告解读上不尽正确，有过于武断之嫌。

林火灯接受路透电话访问时称，目前F-再生的负责人还在大陆，会在这一、两天回到台湾，同签证会计师共同召开记者会对外说明。

“对作空机构的攻击无法避免，一定会影响。能做的就是开记者会澄清，希望尽快明朗。”林火灯说。

林火灯并强调，证交所对F股的上市还是很有信心，因上市审查标准与监管与国内公司没有两样，今年希望有15-20家新股上市的目标没有改变。

F-再生亦在证交所发布重大讯息针对报告质疑之处予以澄清。欲浏览相关细节，请点选 here

F-再生周五开盘跌停后锁死，委卖未成交张数逾2万张。并牵动盘面F类股(外国来台第一上市股票)全面下挫。大盘加权股价指数 重挫逾2%。

格劳克斯昨日发表报告指出，F-再生的实际收入较披露的财务数字少90%，而且有严重的债务问题，将目标价订为零。

全名为“亚洲塑胶再生资源”的F-再生，依据公司网站介绍，致力于EVA、PE废塑边角料循环回收再利用于EVA发泡材料的研发、制造及销售业务，系资源回收、节能减碳的环保发展倡导者和先行者。集团拥有大陆地区最为优势的原料供应及回收、加工生产能力，年处理废塑边料可达50,000多公吨，系大陆地区最大的“EVA循环回收再利用产业化基地”。