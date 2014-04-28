《中国债券市场每日交易备忘》--4月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息增发债下午14:00-15:00招标 农发行至多50亿元三年期固息增发债下午14:00-15:00招标 鞍钢集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 新誉集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 常熟发展投资公司5.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 武汉水务集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和国开行主承 广西沿海铁路5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 中国兵器工业集团11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和农行主承 美克投资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承 佛塑科技 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和中行主承 龙元建设 1.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 常熟发展投资公司9亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 东辰控股集团4.5亿元三年期投资者选择权中票(1+2)簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 新疆前海集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 山东高速集团30亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中信银行主承 常州交通产业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 长沙经济技术开发集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行和浦发银行主承 传化集团5亿元五年期投资者选择权中票(3+2)簿记建档(主体评级AA)，进出口行主承 海航资本控股8亿元七年期投资者选择权(5+2)固息债簿记建档(主体评级AA)，一创摩根和国开证券主承 湖州西塞山开发建设公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 常熟交通公有资产经营23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，东方花旗证券和东吴证券主承 合肥建投控股集团45亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，中银国际证券和国开证券主承 兰州新区投资控股6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行60亿元一年期固息债140327，票面利率4.62% 杭州余杭交通集团15亿元七年期固息债1480054，票面利率7.19% 秦皇岛开发区国资7亿元七年期固息债1480130，票面利率8.45% 乌海市城建投公司10亿元七年期固息债1480177，票面利率8.19% 邳州市润城资产经营13亿元七年期固息债1480197，票面利率7.88% 北京首都公路发展公司14亿元15年期投资人选择权(5+5+5)固息债1480229，票面利率6.28% 华润股份30亿元九个月期超短融011447002，票面利率4.9% 大唐发电 30亿元六个月期超短融011423003，票面利率4.76% 鞍钢股份 30亿元六个月期超短融011489001，票面利率5.69% 山东高速 5亿元一年期短融041463009，票面利率5.3% 淮南矿业集团25亿元一年期短融041466008，票面利率5.8% 江苏交通控股23亿元一年期短融041461022，票面利率5.2% 温州公用事业投资集团2.5亿元一年期短融041460038，票面利率5.7% 福建投资开发集团17亿元一年期短融041460037，票面利率5.3% 东方证券25亿元三个月期短融071408003，票面利率4.7% 广西投资集团10亿元一年期短融041456018，票面利率5.7% 南京城投控股集团18亿元一年期短融041453052，票面利率5.55% 中金公司10亿元三个月期短融071409003，票面利率4.65% 浙江昆仑控股集团5亿元一年期短融041453048，票面利率8.6% 云天化集团20亿元一年期短融041453050，票面利率6% 新华龙 1.5亿元一年期短融041453049，票面利率7.55% 新疆供销投资（控股）集团5亿元一年期短融041460036，票面利率6% 中国黄金集团20亿元五年期中票101454014，票面利率5.65% 凌云股份 5亿元三年期中票101454013，票面利率6.38% 苏州工业园区国资控股5亿元五年期中票101458014，票面利率6.1% ============================================================================ 三、缴款： 财政部290亿元五年期固息国债140008，票面利率4.04% 遂宁川中经济技术开发总公司10亿元七年期固息企业债1480117，票面利率8.69% 克拉玛依城投14亿元七年期固息企业债1480227，票面利率7.15% 东台城投12亿元七年期固息企业债1480240，票面利率7.58% 中国电力建设集团20亿元五年期固息企业债1480241，票面利率5.70% 衡阳湘江水利投资开发公司13亿元七年期固息企业债1480248，票面利率7.40 武威经济发展投资集团8亿元七年期固息债1480065，票面利率8.20% 上海嘉定公路建设8亿元七年期固息债1480242，票面利率6.80% 马鞍山市城市发展集团15亿元七年期固息债1480245，票面利率7.14% 太远经济技术开发7亿元七年期固息债1480249，票面利率7.43% 中国电力投资集团20亿元15年期固息债1480264，票面利率6.1% 中国供销集团10亿元九个月期超短融 国电集团40亿元九个月期超短融 北方水泥12亿元一年期短融 南通产业控股集团10亿元一年期短融 甘肃国资投资集团20亿元一年期短融 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融 宏图高科 3亿元一年期短融 顺鑫农业 4亿元一年期短融 湛江港集团5亿元一年期短融 阳泉煤业集团10亿元一年期短融 重庆水务资产经营公司20亿元一年期短融 华能国际 50亿元一年期短融 春和集团4亿元一年期短融 申华控股 2亿元三年期中票 黑龙江中盟集团3.9亿元三年期中票 中国轻工集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 黑龙江建设集团6亿元三年期中票1182134到期兑付，票面利率6.10% 华融资产管理公司2.48亿元95天期优先A-1档ABS 1489001到期兑付，票面利率6.70% 江西稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182135到期兑付，票面利率6.08% 昊华化工15亿元五年期中票0982058到期兑付，票面利率4.99% 进出口银行100亿元22个月期定向固息债1203301到期兑付，票面利率3.10% 招商证券 30亿元三个月期短融1490023到期兑付，票面利率5.80% 泰州口岸船舶公司3亿元一年期短融041353029到期兑付，票面利率5.09% 山鹰纸业 3亿元一年期短融041353030到期兑付，票面利率5.09% 中国中冶 30亿元一年期短融041355015到期兑付，票面利率4.10% 旭阳化工2.8亿元一年期短融041358041到期兑付，票面利率5.20% 中化化肥10亿元一年期短融041359029到期兑付，票面利率4.08% 同方股份 6亿元一年期短融041359030到期兑付，票面利率4.30% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041361018到期兑付，票面利率4.30% 重庆能源投资集团10亿元一年期短融041361019到期兑付，票面利率4.30% 海宁资产经营公司10亿元一年期短融041363008到期兑付，票面利率4.80% 上海外滩投资开发集团5亿元一年期短融041363009到期兑付，票面利率4.30% 中国北车 20亿元三个月期超短融011428001到期兑付，票面利率5.83% 深圳东阳光实业发展公司5亿元一年期短融041353031到期兑付，票面利率5.09% 新疆生产建设兵团第二师绿原国资公司5亿元一年期短融041354027到期兑付，票面利率4.50% 天津药业集团4亿元一年期短融041358039到期兑付，票面利率4.89% 山东魏桥铝电10亿元一年期短融041358040到期兑付，票面利率5.00% 新疆天业集团4亿元一年期短融041360025到期兑付，票面利率4.30% 中国牧工商集团4亿元一年期短融041360027到期兑付，票面利率4.30% 五矿股份公司20亿元九个月期超短融011361004到期兑付，票面利率4.70% 山东东明石化集团6亿元一年期短融041354028到期兑付，票面利率5.18% 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融041365005到期兑付，票面利率4.70% 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元1S 05310140付息 05渝水务债 058003付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 11诸城开投债 1180099付息 11闽漳龙MTN2 1182133付息 12附息国债07 120007付息 12进出06 120306付息 12南化债 1280132付息 12句容福地债 1280134付息 12昆钢控股债 1280135付息 12中水务MTN1 1282120付息 12甘电投MTN1 1282121付息 12南京港MTN1 1282122付息 12绍交投MTN1 1282123付息 12京城建MTN1 1282124付息 13农发08 130408付息 13福建海峡银行债01 1320016付息 13福建海峡银行债02 1320017付息 13民泰商行债02 1320019付息 13津滨投债 1380170付息 13晋江城投债 1380186付息 13渝双桥债 1380187付息 13金坛债 1380188付息 13渝大足债 1380189付息 13宜化MTN1 1382206付息 13云铝MTN1 1382207付息 13杭机场MTN1 1382208付息 13发元1A 1385011付息 13发元1B 1385012付息 13进元1A 1387011付息 13进元1B 1387012付息 14华元1A2 1489002付息 14华元1B 1489003付息 14兴元1A1-1 1489005付息 14兴元1A1-2 1489006付息 14兴元1A2 1489007付息 14兴元1B 1489008付息 05国开04 050204付息 05国开06 050206付息 06同煤债 068020付息 09中航工债浮 0980147付息 09淄博城运债 098058付息 09昆明滇投债 098062付息 09海宁国资债 098063付息 09金隅债 098064付息 10首旅MTN2 1082082付息 10宁公用MTN2 1082083付息 11宁交通债 1180101付息 11邹平债 1180102付息 12黔开投债 1280136付息 12西宁城投债 1280137付息 12许昌投资债 1280138付息 12宁波电力债 1280139付息 12滨投债 1280140付息 12乌江MTN1 1282125付息 12翔鹭MTN1 1282126付息 12锡产业MTN1 1282127付息 12渝建工MTN2 1282128付息 12锡公用MTN1 1282129付息 12苏工园SMECN1 1283008付息 13泰达建设债 1380190付息 13渝南发债 1380191付息 06云天化债 068021付息 08光大债固 081801付息 08光大债浮 081802付息 09国开03 090203付息 09柳州投控债 098065付息 09大连中小债 098066付息 10附息国债34 100034付息 10国开28 100228付息 10杨浦投债02 1080082付息 10中色MTN1 1082084付息 11附息国债10 110010付息 11成交投MTN1 1182136付息 12江宁债 1280141付息 12铜陵建投债 1280142付息 12乌国资债 1280143付息 12粤温氏MTN1 1282130付息 12晋煤运MTN1 1282131付息 13绥芬河债 1380192付息 14中银1A 1489016 付息 14中银1B 1489017付息 14招商1A 1489019付息 14招商1B 1489020付息 14招商2A 1489022付息 14招商2B 1489023付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家信息中心报告预计，今年二季度中国经济将增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.3%左右。建议加快推进 落实积极的财政政策，适度灵活运用稳健的货币政策。 --中国证监会上周五晚宣布重启发审会，市场担忧未来扩容压力加大。中国证券报周一引述权威人士称，新股 发行启动尚需相关配套规则发布后才能进行，首先拿到批文的应是已过会企业，未来增量过会企业的上市预计会 有节奏地进行，会从供需平衡角度出发考虑市场承受能力。 --建设银行 周日晚间公布，一季度净利润为657.8亿元人民币，同比增长10.41%，稍高于 市场预期；3月末不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。 5/1公布4月官方制造业PMI (3月50.3) 5/3公布4月官方非制造业PMI (3月54.5) 5/5公布4月汇丰制造业PMI终值 (4月初值48.3) 5/7公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/康熙泽； 审校 李宏薇/曹巍浩)