香港已公布经济指标--2014/4/25

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年2月 零售销售值 -2.3 +14.4 +22.7 2014年2月 零售销售量 -2.3 +16.7 +21.9 2014年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +3.9 +3.6 2014年3月 甲类消费物价指数(CPI +4.3 +4.2 +4.0 A) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年1月-3月% 13年12-14年2月% 13年1-3月% 失业率 3.1 3.1 3.5 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年2月 贸易赤字／盈余 -53.67 -19.98 -33.99 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1