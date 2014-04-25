台湾股市：盘中扩大跌势逾2%，核四争议未解

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透台北4月25日 - 台湾股市 周五低开低走，盘中跌势扩大逾2%以上。分析师指出，核四的争议有扩大趋势，另外中小型股的季报无法跟上股价上涨和中国人民币持续贬值，都对市场投下偏空因素。
〞今天这样跌实在是出乎市场意外。〞台新投顾协理黄文清称，他也认为，若股市由于系统性风险下跌，应该先不预设何时止跌的立场，而应该观察何时量缩价稳，等不确定因素厘清之后再行动。
总统马英九与民进党主席苏贞昌周五上午针对核四争议会谈，双方唇枪舌剑，马英九并称在放入燃料棒前，由全民公投决定核四是否运转。
本地时间11:02台股下跌1.77%报8,787.48点。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。