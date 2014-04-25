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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 11:05 BJT

台湾股市：盘中扩大跌势逾2%，核四争议未解

路透台北4月25日 - 台湾股市 周五低开低走，盘中跌势扩大逾2%以上。分析师指出，核四的争议有扩大趋势，另外中小型股的季报无法跟上股价上涨和中国人民币持续贬值，都对市场投下偏空因素。

〞今天这样跌实在是出乎市场意外。〞台新投顾协理黄文清称，他也认为，若股市由于系统性风险下跌，应该先不预设何时止跌的立场，而应该观察何时量缩价稳，等不确定因素厘清之后再行动。

总统马英九与民进党主席苏贞昌周五上午针对核四争议会谈，双方唇枪舌剑，马英九并称在放入燃料棒前，由全民公投决定核四是否运转。

本地时间11:02台股下跌1.77%报8,787.48点。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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