表格：英国3月零售销售较前月上升0.1%，市场预期为下滑0.4%

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划

路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。