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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 16:36 BJT

表格：英国3月零售销售较前月上升0.1%，市场预期为下滑0.4%

路透伦敦4月25日 - 英国统计局周五公布，英国3月零售销售较前月上升0.1%，较上年同期增长4.2%。市场预估分别为下滑0.4%和增长3.8%。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 3月　 2月 (2月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.1 1.3 (1.7) -0.4

较上年同期% 4.2 3.3 (3.7) 3.8 (完) (编译 王洋; 审校 张若琪)
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