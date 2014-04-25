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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 11:20 BJT

企业结盟：美国线上与阳光媒体集团结盟，进入中国市场

路透纽约4月24日 - 美国线上(America Online) 旗下数码视频制作公司Makers周四与中国阳光媒体集团签订合作协议，藉此进入中国市场。

美国线上近五年前自时代华纳 分拆出来之后，这是该公司挥军中国最大手笔的行动。

阳光媒体集团正协助Makers挑选并制作影音内容，以供在中国境内及海外播放；Makers所制作的内容以女性纪录片为主。

阳光媒体集团是一家未上市公司，由吴征及他的妻子、知名谈话节目主持人杨澜所创办。

与Makers结盟之后将制播10部纪录片，描绘的人物包括中国财经记者胡舒立，以及中国首位女性社会学家李银河。

这些节目将在腾讯、新浪及美国线上等门户网站在中国播放。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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