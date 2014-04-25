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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 11:13 BJT

日本股市：早盘反弹升高，因日圆走软且通胀数据不及预期

路透东京4月25日 - 日本股市周五早盘上涨，受到日圆走软的支撑，且此前公布的通胀数据低于预期，巩固了日本央行出台进一步货币宽松措施的预期。

日经指数 早盘中段上涨0.7%至14,498.89点，回升向周一触及的两周高位14,650点。该指数周四下跌1%，美日自贸谈判未取得突破性进展，令一些投资者失望。

“昨日的卖盘有些过度，美国股市隔夜表现稳定促使日股反弹，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。

“另外，东京地区消费者物价指数(CPI)数据略低于预期，虽不算什么重大因素，但强化了日本央行进一步放宽政策的预期，”他说。

在日本众多企业公布新会计年度财测之前，市场弥漫观望情绪。

法国巴黎银行驻东京全球股票部门主管Kyoya Okazawa表示，财报季期间市场人士将聚焦于个股，而非宏观经济表现。(完)
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