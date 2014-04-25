更新版 1-中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，但二季度资本净流入压力料缓解

* 首季经常项目顺差72亿美元

* 资本和金融项目顺差1,183亿美元

* 首季维持双顺差格局

* 二季度资本流入压力下降 (新增评论和细节)

路透北京4月25日 - 中国国家外汇管理局周五称，首季国际收支继续呈现“双顺差”格局，市场预期二季度国际收支将更趋平衡，汇改以及汇率预期变化等将纾缓二季度资本流入压力。

市场人士称，受季节性因素影响，经常项目顺差规模偏小，亦显示一季度外贸收缩明显，而资本和金融项目顺差规模超出市场预期，仅比上季度略微收缩。

外管局网站公布一季度国际收支平衡表初步数据显示，今年一季度中国经常项目顺差72亿美元，资本和金融项目顺差1,183亿美元，其中，直接投资净流入512亿美元。

“双顺差符合市场预期，经常项目规模偏小主要是季节性因素，资本项目顺差规模则高于市场预期，这与FDI的流入有一定的关联。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

外管局新闻稿指出，今年一季度，中国货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元，收益顺差35亿美元，经常转移逆差38亿美元。国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元。

自3月中旬汇改推进、扩大人民币日内浮动区间之后，企业避险的意识正在变强，体现在远期结汇减少、远期购汇增加；同时套利交易的退出也使即期购汇增多。

这些因素经过3月末至不久前的发酵后，正让犹豫不决的企业更多向看空人民币方向靠拢。尤其是在汇率行至6.25元这个重要的前期盘整平台，破位后有可能迫使市场切实调整后期汇率预期。

**二季度资本净流入压力料缓和**

中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管温彬也指出，一季度汇改前资本净流入规模比较大一些，但汇改后，人民币汇率双向波动趋势明显，加上境内收益率的下降，二季度热钱流入将会明显减缓。

分析人员认为，首季国际收支平衡表还没有充分体现汇改的影响，随着汇改因素的发酵以及季节性影响，再加上跨境人民币支付的快速增长，预计二季度经常项目顺差将继续扩大，资本和金融项目顺差则会呈现下降趋势。

“首季资本和金融项目顺差这么高，不可持续的，二季度就会下降，不排除出现逆差的可能性。”温彬认为。

他并认为，二季度短期资本流入将呈现更平衡的趋势，不仅会出现资本流入，境内机构和个人持有美元等外汇的兴趣也会上升，不过这对宏观调控和外汇管理是一种积极变化。

中国外管局国际收支司司长管涛此前称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。

2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。本轮汇改后人民币汇率双向波动格局逐步强化。

而中国经济下行压力亦将给短期资本流入施压。受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。 （完）