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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 11:32 BJT

台湾债市：RP利率向低位靠拢，台股大跌将使短钱偏多

路透台北4月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五续向低位靠拢。尽管今日是例行支出高峰日，不过货币市场的资金仍然相当宽裕。值得注意的是，目前台股 跌幅深重，近一个月以来在高位盘整的格局可能有所变化，若股票型基金撤出股市，料短钱将更为泛滥。

台股 盘中大跌，跌幅一度逾2%以上，本地时间1114台股下跌1.83%报8,781.66点。交易员表示，股票型基金目前在货币市场中承做票券的比重较高，对债券附买回市场的影响较小。

至于下周将进入月底，他们认为，由于先前在提存期中旬银行间已出现准备正数，与先前到月底仍有负数的情况不同，预示着月底的资金可能偏松，债券附买回利率下周可能稳于低位不变。

一位大型票券商交易员说，〞我们很早就平(缺口)了，资金松，和昨天差不多。〞

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日的区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日区间在0.64-0.65%。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。

周五(25日)市场将交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。

下周交割的紧缩因素则有：周三(30日)柜买测 的可转换公司债5亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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