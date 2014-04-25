台湾债市：RP利率向低位靠拢，台股大跌将使短钱偏多

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五续向低位靠拢。尽管今日是例行支出高峰日，不过货币市场的资金仍然相当宽裕。值得注意的是，目前台股 跌幅深重，近一个月以来在高位盘整的格局可能有所变化，若股票型基金撤出股市，料短钱将更为泛滥。
台股 盘中大跌，跌幅一度逾2%以上，本地时间1114台股下跌1.83%报8,781.66点。交易员表示，股票型基金目前在货币市场中承做票券的比重较高，对债券附买回市场的影响较小。
至于下周将进入月底，他们认为，由于先前在提存期中旬银行间已出现准备正数，与先前到月底仍有负数的情况不同，预示着月底的资金可能偏松，债券附买回利率下周可能稳于低位不变。
一位大型票券商交易员说，〞我们很早就平(缺口)了，资金松，和昨天差不多。〞
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日的区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日区间在0.64-0.65%。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
周五(25日)市场将交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。
下周交割的紧缩因素则有：周三(30日)柜买测 的可转换公司债5亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1