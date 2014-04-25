美日贸易：两国在TPP贸易谈判中就市场准入问题取得突破--美官员

中国金融：力度空前的金融整肃并非空穴来风，目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透首尔4月25日 - 一位美国高层官员周五表示，美日两国在跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership，TPP)贸易协议的双边谈判中，就市场准入问题取得突破，不过尚未达成最终协议。
“细节问题仍然有待完善。还有很多工作要做...我们相信，确实在双边谈判中取得了突破，”随同美国总统奥巴马出访韩国的一位美国高级官员称。
奥巴马在结束对日本的正式访问后，于周五抵达韩国首尔南部的乌山。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。