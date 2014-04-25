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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 12:01 BJT

美日贸易：两国在TPP贸易谈判中就市场准入问题取得突破--美官员

路透首尔4月25日 - 一位美国高层官员周五表示，美日两国在跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership，TPP)贸易协议的双边谈判中，就市场准入问题取得突破，不过尚未达成最终协议。

“细节问题仍然有待完善。还有很多工作要做...我们相信，确实在双边谈判中取得了突破，”随同美国总统奥巴马出访韩国的一位美国高级官员称。

奥巴马在结束对日本的正式访问后，于周五抵达韩国首尔南部的乌山。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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