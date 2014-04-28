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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 14:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月28日

路透上海4月28日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    因五一假期，本周统计时间段为4月28日-5月4日，以下为可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览
：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部        290        5年      固息记账国债  4/24-4/28 
    财政部        260       20年      固息记账国债  4/28-4/30
    华能国际       50        1年      短期融资券    周一
     
    =======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)   
    
    进出口行        固息金融债       100           周一
    中国海洋石油    中期票据         100           周二
    总公司
                        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --          1,410     1,410
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇；审校 边竞)
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