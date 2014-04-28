《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月28日

路透上海4月28日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 因五一假期，本周统计时间段为4月28日-5月4日，以下为可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览 ： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 290 5年 固息记账国债 4/24-4/28 财政部 260 20年 固息记账国债 4/28-4/30 华能国际 50 1年 短期融资券 周一 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 100 周一 中国海洋石油 中期票据 100 周二 总公司 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 1,410 1,410 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)