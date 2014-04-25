更新版 1-台湾政经：总统称核四完工安检后公投，惟在野党要求立刻进行

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路透台北4月25日 - 台湾总统马英九周五罕见与在野党主席进行会谈，针对核四(台湾第四座核电厂)议题交换意见。马英九称将待核四完工并安检后，再由全民公投是否运转，但在野党主张降低公投门槛并立即公投，双方尚缺共识。

核四议题继日前两岸服贸引发的太阳花学运后，朝野另一重大争议议题，受此影响，台湾股市 周五盘中一度重挫逾2%。

马英九在与在野党--民进党主席苏贞昌的会面中指出，国民党立院党团上日晚间已做出决议，核四应在完工并完成安全检测后，在放入燃料棒运转前，进行公投决定核四未来，他也同意相关做法。

马英九同时指出，不需要为核四修法降低公投法的门槛，因预料民众对核四公投的投票参与率高。

〞公投门槛不是问题，议题才是问题...核四是重大议题，为这议题放低门槛会有后遗症...一定要有足够的正当性。〞马英九说。

他并指出，安全检查后公投，时机才合适，现在决定未必是正确的决定。他也表示不同意民进党提出的〞核四公投特别条例〞在立法院迳付二读，但不会阻挡该法案交由委员会先进行一读审查。

**反对党希望降低公投门槛以解套**

但反对党主席苏贞昌在会面中不断提出要求，希望马英九做为执政党最有权责的人，能在争议扩大的同时，尽快通过由朝野四个政党提案的新核四公投草案，所有政党可以针对核四公投的门槛重新讨论，以为解套，而不必以目前民进党提出的版本为主。

〞由四党共同提案，只要与现行公投法脱勾...在年底前公投，就可以化干戈为玉帛。〞苏贞昌说。

苏贞昌指出，目前的公投法为〞鸟笼公投〞，门槛过高，只要〞反动员〞，即民众不投票，就难以公投通过。

他举例，新核四公投版本门槛设计仍可以考量具备足够的正当性，例如虽然采用简单多数，但赞成的投票数仍须达拥投票权人数的至少四分之一等。

〞核四刻不容缓...门槛怎样合理也可以谈。〞他说。

马英九直至终场未就此提议正面及具体回应，但称愿意就核四议题随时与在野党沟通，也愿意在执政党内进一步沟通。

由于主张未被执政党接受，苏贞昌再度强调目前正无限期绝食的前民进党主席林义雄已有牺牲生命的打算，若林义雄出现意外，将引发社会动荡，希望马英九能尽快化解可能的争议。

停建核四为继反服贸学运后，又一个影响政局的高度争议议题。前民进党主席林义雄并为此展开无限期禁食，今日已进入第四天。马英九周三前往探视林义雄时称，承诺在核四安检完成后交付公投。

目前台湾的公投法采“双二分之一”规定，即投票人数达投票权人总数二分之一以上，且有效投票数超过二分之一同意者即为通过，相对严格。