《KEMP专栏》大萧条以来最高原油库存，折射出美国油价过高

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
美国炼油业者有能力加工更多国内原油，但多数炼厂仍倾向于继续炼制重质进口原油，因为这更加有利可图。
页岩油多为轻质原油。在馏化时，页岩油会产生较高比例的轻质油品适合制成汽油。其中可以用于生产柴油及热燃油的中质及重质馏分油比例很小。
传统而言，汽油一直是美国市场上价格较为高昂的油品，但当下美国炼厂出口馏分油则是更有赚头。
因此，墨西哥湾大型炼厂已经重新设计以炼制更为重质的原油，将重质原油裂解并焦化而生产更多馏分油。
墨西哥湾炼厂想要买进低价又可以炼制较多馏分油的原油，以生产价格较高的柴油，他们反而不想买进价格更为昂贵的轻质原油来生产价格偏低的汽油。
某种程度而言，炼厂解决这问题的一个办法，就是炼制混和了国内轻质及进口重质的原油。
但这也意味着炼厂打算使用的国内轻质原油数量有一定的限制，而他们也需要持续进口重质原油。
为了解决越来越明显的供给过剩问题，必须给予炼厂诱因来炼制国内轻质原油，这意味着其价格必须相对低于进口的轻质及重质原油。(完)
(编译 李春喜/王冠中/张明钧; 审校 高琦)
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