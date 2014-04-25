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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 12:24 BJT

意大利评等；惠誉将意大利评等展望由“负面”上调至“稳定”

(本文摘自惠誉4月25日发布的新闻稿)

路透伦敦4月25日 - 惠誉将意大利评等展望由“负面”上调至“稳定”。该机构还确认意大利主权外币和本币发行人违约评级(IDRs)为“BBB+”。

对意大利优先无担保外币和本币债券发行评级也确认为“BBB+”。

国家信用限额(Country Ceiling)评级确认为“AA+”，短期外币IDR评级为“F2”。

浏览惠誉新闻稿，请点选

here　　(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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