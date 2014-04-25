意大利评等；惠誉将意大利评等展望由“负面”上调至“稳定”

中国金融：力度空前的金融整肃并非空穴来风，目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
(本文摘自惠誉4月25日发布的新闻稿)
路透伦敦4月25日 - 惠誉将意大利评等展望由“负面”上调至“稳定”。该机构还确认意大利主权外币和本币发行人违约评级(IDRs)为“BBB+”。
对意大利优先无担保外币和本币债券发行评级也确认为“BBB+”。
国家信用限额(Country Ceiling)评级确认为“AA+”，短期外币IDR评级为“F2”。
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here (完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
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