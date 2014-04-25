中国汇市：人民币即期早盘贬至6.25上方，与中间价渐行渐远

* 人民币即期早盘继续逆中间价走贬

* 日内较中间价浮动幅度阔至1.6%创历史新高

* 客盘净购汇方向不改

* 与CNH价差逆转恐带来更多购汇

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘续贬，与中间价逆向，盘间多数时间在6.25元上方波动。交易人士称主要受客盘净购汇推动，较中间价浮动幅度阔至1.6%历史新高，与中间价渐行渐远。

他们认为，客盘购汇力量仍在加强，尤其是近期与CNH的价差出现逆转，客户在境内购汇价格更优，使油盘购汇更加明显。这也说明离岸市场上贬值预期也在加强。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.2548元，上日收报6.2489元。今日人民币兑美元中间价 为6.1576元，上日中间价为6.1589元。

不过今天在站上6.25元之后，市场还是有所犹豫，一方面部分出口企业有结汇需求，一方面部分参与者认为贬值已经到顶，早盘时价格价格在刷新近16个半月新低之后，选择暂时回稳。

“这波贬值远的确是市场行为，大家自己的购汇让人民币贬值。”一股份行交易员说，“价格还是创新高了，市场预期已经逆转了。”

他并指出，由于CNH价格近期在境内价格上方，油盘每天都有出现，人民币贬值压力也在增加。不过这几天中间价随国际美元弱势连续高开，可能说明央行也不想市场继续贬值了；虽然没有看到明显的结汇干预打压贬势，但若人民币冲击跌停，央行肯定会出来。

早盘人民币一度贬至6.2560元，较中间价偏离1.6%，为3月15日扩大人民币波幅以来最高水平，亦为人民币汇改以来最大日内浮动幅度。

全球汇市方面，美元兑日圆周五受压，因乌克兰紧张情势升高，削弱了美国强劲耐久财(耐用品)数据带来的乐观气氛。

中国国家外汇管理局周五称，首季国际收支继续呈现“双顺差”格局，市场预期二季度国际收支将更趋平衡，汇改以及汇率预期变化等将舒缓二季度资本流入压力。

经历一段时间的汇价信号混杂、经济预期分歧、监管态度暧昧，企业购汇避险的意愿正在逐渐转浓，市场预期有形成贬值合力的苗头。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2690/20，上日尾盘为6.266。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2579/87元，上一交易日尾盘报6.2507元。