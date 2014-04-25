台湾股市：收盘放量重挫1.92%至一个月低位，核四争议成系统性风险

中国金融：力度空前的金融整肃并非空穴来风，目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透台北4月25日 - 台湾股市 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位，受核四争议形成的系统性风险，及外资作空机构发布F-再生 财报不实的影响。
加权股价指数收盘大跌171.33点，报8,774.12点；前次收盘低位为3月26日的8,737.27点。成交值 为1,340.47亿台币，上交易日修正后为961.47亿。
台湾总统马英九周五罕见与在野党主席进行会谈，并称将待核四完工并安检后，再由全民公投是否运转，但在野党主张降低公投门槛并立即公投，双方尚缺共识。
台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生周五股价跌停，因美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）昨日发布报告指公司财报不实。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。