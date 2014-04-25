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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 13:45 BJT

台湾股市：收盘放量重挫1.92%至一个月低位，核四争议成系统性风险

路透台北4月25日 - 台湾股市 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位，受核四争议形成的系统性风险，及外资作空机构发布F-再生 财报不实的影响。

加权股价指数收盘大跌171.33点，报8,774.12点；前次收盘低位为3月26日的8,737.27点。成交值 为1,340.47亿台币，上交易日修正后为961.47亿。

台湾总统马英九周五罕见与在野党主席进行会谈，并称将待核四完工并安检后，再由全民公投是否运转，但在野党主张降低公投门槛并立即公投，双方尚缺共识。

台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生周五股价跌停，因美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）昨日发布报告指公司财报不实。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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