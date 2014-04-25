台湾货币市场：因应国库借款交割令拆入需求增，一周拆款利率高点上移

* 因应国库借款交割，拆入需求增加

* 部分短票到期未续发，供给量减少

* 资金若撤出股市，短钱料更多

记者 董永年

路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。市场人士表示，部分大型银行为因应29日国库借款交割，拆入需求增加，并使得跨月资金调度略受影响，一周拆款利率区间高点因而上移。

资金调度人士指出，下周因有国库借款交割，且适逢月底有银行无法承作拆款，预料月底例行紧缩效应还是会出现。不过市场整体资金供应相当充沛，不致令短率有走扬的机会。

〞今天蛮多家打来借款，多缺不一更明显。〞一位银行资金调度人士说。

另一票券商资金调度人士则称，部分大型行库因应下周国库借款交割，致使无法承做跨月拆款，不过还是有不少银行愿意拆出。

有票券商交易员指出，下周四因劳动节放假，且周六是3日，因此这一旬的旬底是2日，在积数仍为正数的情形下，多钱的银行可能会比较急于消化资金。

本地时间12:06时，

--台币兑美元 暂升2.2分，报30.284。

--台湾加权股价指数 大跌1.96%，报8,770.58点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.380-0.420%。

**部分短票到期未能续发**

短票市场方面，有大型票券商表示，今日有到期未能续发的短票，令资金需求降低。不过本周短票利率已经陆续下调，因此没有进一步走低。

另一票券商交易员指出，今日银行端30天期自保短票利率多做在0.58-0.59%，不过新做的一律为0.58%。

〞客户没发票，我们也没标到中油，台电也拿不多，所以少发了。〞大型票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%，部分低见0.58%，0.60%已稀缺。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额729.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)2,462.95亿台币，交易日落点分别为周一4,217.50亿、周二 1,825.65亿、周三3,544.30亿、周四2,865.50亿、周五10.00亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为129亿台币，累计超额准备为222亿，加计前期1%的超额准备为1,280亿台币。

**资金若撤出股市，短钱料更多**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五续向低位靠拢。尽管今日是例行支出高峰日，不过货币市场的资金仍然相当宽裕。值得注意的是，目前台股 跌幅深重，近一个月以来在高位盘整的格局可能有所变化，若股票型基金撤出股市，料短钱将更为泛滥。

台股盘中大跌，跌幅一度逾2%以上。交易员表示，股票型基金目前在货币市场中承做票券的比重较高，对债券附买回市场的影响较小。

至于下周将进入月底，他们认为，由于先前在提存期中旬银行间已出现准备正数，与先前到月底仍有负数的情况不同，预示着月底的资金可能偏松，债券附买回利率下周可能稳于低位不变。

一位大型票券商交易员说，〞我们很早就平(缺口)了，资金松，和昨天差不多。〞

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日的区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日区间在0.64-0.65%。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。

周五(25日)市场将交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 2841.TW 5亿台币普通公司债。