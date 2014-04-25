中国货币市场：主要回购利率持稳，资金供给稍显紧势但整体不改宽松

路透上海4月25日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购加权利率 持稳。交易员表示，企业缴税影响因素正在逐步消退，但月末因素与即将到来的五一小长假叠加对资金干扰仍存，今日场内流动性供给稍显紧势，但整体仍相对较充裕。

他们并指出，今日为金融机构例行存款准备金调整日，同时央行对县域农村银行定向降准正式实施，不过整体影响尚不明显；短期内料资金利率继续下行空间有限。

上海一中介机构交易员称，早上感觉有点紧，需求主要集中在短期资金，后来就好很多，资金整体还是较为平衡，虽然今天有例行存款准备金调整和县域降准，但并没有太明显的感觉。

“(资金面)不会有太大担心，接下来资金利率走势还要看央行公开市场操作吧，”他称。

中国人民银行此前宣布，从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

“今天资金利率开盘是比之前高，隔夜以前都2%以下的，”上海另一银行交易员称，早间有大行出来借钱，不排除跟人民币汇率有直接关系，不过还难以下定论。

对于大行稍早拆借资金行为，一银行交易员则称，“估计受(外汇市场)购汇盘的影响，大行也出来借钱了。”

人民币兑美元即期汇率 周五早盘续贬，与中间价逆向，盘间多数时间在6.25元上方波动。交易人士称主要受客盘净购汇推动，较中间价浮动幅度阔至1.6%历史新高，与中间价渐行渐远。

此外，值得关注的是，今日上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 略走低，最新报5.49%，上日收报5.50%，而此前自3月中旬以来则一直保持在5.50%位置。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3191 2.3264 -0.73

七天 3.5057 3.5285 -2.28

14天 4.3718 4.2370 +13.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1000 3.1050 +199.50

七天 5.0900 5.5100 -42.00

14天 3.9900 4.0100 -2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3800 +2.00

七天 3.5300 3.5500 -2.00

14天 4.4000 4.1500 +25.00

Shibor

其中:隔夜 2.3100 2.3030 +0.70

七天 3.5030 3.5210 -1.80

三个月 5.4900 5.5000 -1.00