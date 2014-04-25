《台湾金融市场一周展望》核四争议引台股恐慌仍将发酵，台债意外受惠

* 台股带量长黑破坏短多架构

* 台股料陷入区间偏弱整理

* 偏多操作的外资动向成关键

* 汇市关注月底出口商抛汇卖需

* 台债主流券殖利率料区间缓跌

记者 詹静宜

路透台北4月25日 - 屡攻9,000点不破的台湾加权指数 周五终于耐不住负面消息集结而重挫，核四争议导致股市恐慌情绪蔓延。分析师认为，今天台股带量长黑已破坏短线多头架构，下周台股料区间偏弱整理，暂在季线附近寻求支撑。

近期反核议题升温，台湾总统马英九亦罕见与民进党主席针对核四议题进行对话。马英九重提2000年核四(台湾第四座核电厂)停建导致台股重挫的历史，拖累今日台股一度大跌逾2%；反倒是台债意外受惠，指标五年期及10年期主流券殖利率联袂创波段新低。

“今天台股重挫不全然是核四，主要反应台股高档令国际作空研究机构突袭F-再生 及宝成 在大陆东莞的罢工事件，以及（今年以来）人民币大贬3%造成台商企业汇损等等。”万宝投顾投资总监蔡明彰分析称。

他认为，马英九重提前总统陈水扁时代停建核四的争议导致当时台股连跌三个月，累计跌幅达1,800点、市值蒸发四兆台币，引发投资人恐慌；不过事隔10余年，目前台湾海外生产比重已由当初的23%提高到51%，不会再复制当年的缺电恐慌。

他指出，台股屡攻9,000点未果，外资连续买超台股长达25日，且外资持有台股部位已高，不过考虑到下周正逢摩台指结算，预料后续台股修正幅度将较今日明显收敛。

今日核四封存与F股的利空报告空袭，拖累指数跌破月线。富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，研判今日大跌仍属市场资金藉机获利了结，而非反转讯号；且观察周五盘面表现，以柜买市场与中小型股受挫较重，权值股表现相对稳健，显示外资买盘仍在，加权指数再跌空间有限，反而是OTC与涨多的小型股须留意后续卖压。

富兰克林华美投信表示，国际股市表现不一，加上国内外多空消息参半，削弱台股上攻力道，加上9,000点之上卖压不小，上档压力渐趋沉重，短线回档机率高。

台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生周五开盘跌停后锁死，因美国作空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)昨日发布报告指公司财报不实。不过台湾证券交易所总经理林火灯稍早表示，格劳克斯报告解读上不尽正确，有过于武断之嫌。

台湾加权指数 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位，收报8,774.12点；成交值 放大到1,344.99亿台币。

**核四争议扩大引发恐慌卖压**

核四争议扩大，加以周六(26日)反核团体游行，令投资人恐慌。分析师认为，目前执政党及在野党对于核四争议要如何解套仍未达成共识，后续是否造成缺电问题，连官方单位也说法不一，预估核四争议不会在短时间内获得解决。

“核四议题仍会干扰台股一段时间。”郭修伸说。

台湾总统马英九周五上午罕见与在野党主席进行会谈，针对核四议题交换意见。马英九称将待核四完工并安检后，再由全民公投是否运转，但在野党主张降低公投门槛并立即公投，双方尚缺共识。

统一期货分析师李宗霖也表示，台股周五遭遇恐慌性多杀多的卖压，主因马英九在会中提及2000年核四停建重创台股，预料核四争议对台股的影响仍会持续发酵，且周六反核游行也是一大变数。

他并指，原本台股持于高档整理，今日收长黑对技术面来说并不乐观，几乎全面技术指标皆跌破月线，外资后续操作将是台股后市观察重点。

至于新加坡摩台指下周二结算，统一期货公司分析，目前台股受到非经济面的冲击，外资周五台指期 净多单较上日减少7,400口，不过净多单仍达14,446口。今日台股盘中低点的8,749.51点可作为近期指标，未来若再跌破此低点，利空或将延续，短线台股暂待核四争议告一段落。

**台股重挫提振债市多方追价意愿**

在台湾公债市场方面，本周因20年新券103/7 标低于市场预期，引领台债气氛转趋区间偏多，不过五年期及10年期主流券殖利率皆来到区间下缘，追价意愿欠缺；今日台股意外重挫反倒提振原本低迷的追价买盘，令主流券殖利率续创波段新低。

今日五年期 及10年公债 殖利率均收创同年券约九个月新低。

展望下周，最大变数在于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于29-30日召开利率会议。交易员认为，基于美联储主席叶伦上周重申利率维持在低点的必要，目前市场多预期下周美联储仍将维持既定量化宽松(QE)退场的基调，升息时间点初估落在明年，只不过市场较为关注美国经济复苏力道是否如预期强劲。

“终端买盘伺机而动，下周台债仍是盘多格局。”一位大型银行交易员说。

下周四台湾金融市场逢五一劳动节休市一天，FOMC会后决议只能于下周五反应。此外，下周五美国亦将公布非农就业数据，有银行交易员提及，现在市场对非农就业数据预期太过乐观，因此只要稍有不如乐观预期，或有可能间接影响台债表现。

他们表示，资金行情推升台债殖利率缓步走跌，长券103/7标债结果亦印证长券利率已在修正，原本10年期103/6增额券发行前交易较有利于空方操作，但因忧心终端买盘转为抢标10年券增额券103/6R，以致103/6R在发行前交易期间仍倾向偏多操作，凸显市场资金偏滥。

证券交易员指出，目前银行端及寿险端资金明显偏松，短线台债主要反应资金行情的利基，目前美国指标10年期公债续处既有区间盘整，尚未提供台债进一步指引，料下周台债主流券殖利率有望维持区间盘跌走势。

美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债价格 跌1/32，收益率报2.68%，周三尾盘报2.70%。

另外，近期重量级公司债标售密集，包括周四鸿海标售三至10年不等公司债，总金额120亿台币；周五台塑 亦将标售10及12年公司债共计60亿台币；下周一(28日)则为台电标售三至10年不等公司债，预计发行金额120亿台币。市场关注下周公司债标售结果出炉。

交易员预估五年债103/4下周殖利率主交投区在1.04-1.07%；而10年债103/6主交投区间暂看在1.52-1.56%；10年债103/6R则暂估区间在1.53-1.57%。以上交投区间略往下移。

**月底出口商抛汇卖压有利台币走势**

台股周五走势异常疲弱，跌幅大于区域股市。一位外商银行的交易员表示，外资汇出的确多于汇入，且股市的跌势颇不寻常，不排除后续外资持续抛股汇出的可能性。

不过，台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股仍旧买超70.92亿台币，自3月21日以来至今已是连续第25个交易日买超，共计买超1,331.48亿台币。

下周市场仍关注FOMC会议，交易员认为，由美联储基调来看，其目前每次会议后宣布紧缩购债规模100亿美元已是市场共识，因此除非是缩减购债的金额有变动、或者是会后声明较先前有所改变，才会影响市场，否则基本上美联储的动作已反应在市场价格之中。

尤其是上次会议结束后美联储主席叶伦的发言引发市场动荡，但事后包括叶伦及多位联储官员又修正其说法的情况，预估本次叶伦的发言将会更趋谨慎保守。市场普遍预期，本次FED会议的结论将会四平八稳，FED也将会维持低利率一段长时间，估计美国将会在明年第二-三季升息。

交易员多数预期，下周正逢月底，来自出口商的抛会卖压将会较重，或将支撑下周台币走势。

“下周月底，出口商一定会比较多（抛汇），这样台币如果贬也不会一下子贬得太快。”一位小型商银交易员说。

至于非农就业数据的部分，市场可能针对就业数据强弱预估稍有不同，但不论如何，美国复苏的态势仍然不变。区域政治方面，乌克兰紧张情势升高，则可能是下周国际金融的变数。