《中国债市每日综述》新债表现略好而二级处之泰然，月末前盘势难改

* 20年国债结果低于预期，不过现券变化不大

* 主要回购利率恢复稳定，资金较为宽松

* 缺乏刺激因素，现券无力突破

* 下周将迎来月末及五一假期，料继续盘整

路透上海4月25日 - 中国银行间债市周五招标的20年超长国债利率偏低，但也未明显提振现券，二级市场收益率继续窄幅波动。相对而言，略宽的资金面下，利率互换各期限有不同幅度的下行。

交易员称，目前市场的短期流动性预期较为稳定，若没有其他消息助力，盘整走势一时难以打破，债市或在平淡中迎来五一假期。

上海一银行交易员表示，今日二级市场变化“不大，需要进一步外力助推。”

财政部周五招标的20年期固息国债利率明显低于预期。交易人士指出，考虑今日新债为年内首期超长期限国债发行，且该期限当前与10年期品种利差偏大，吸引有需求的小型保险资金和股份制银行积极配置。

北京一银行交易员也指出，就现有情况看，市场缺乏可以产生方向变化的因素，而五一假期将至，交投意愿可能会进一步趋淡，现券很难有大的波动。

剩余期限近三年的国开行固息债140202券最新成交 在5.0800%，上日尾盘为5.0850%。

**资金面宽松**

资金市场周五主要质押式回购加权利率 持稳。交易员表示，企业缴税影响因素正在逐步消退，唯月末因素与即将到来的五一小长假叠加对资金干扰仍存，今日场内流动性供给稍显紧势，但整体仍相对较充裕。

他们并指出，今日为金融机构例行存款准备金调整日，同时央行对县域农村银行定向降准正式实施，不过整体影响尚不明显；短期内料资金利率继续下行空间有限。

“(资金面)不会有太大担心，接下来资金利率走势还要看央行公开市场操作吧，”上海一中介机构交易员表示。

中国人民银行此前宣布，从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,059.33亿元，较上日的7,490.11亿元继续减少；其中隔夜品种成交5,617.01亿元，上日为5,745.11亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3321 2.3264 +0.57 5,617.01

七天 3.5095 3.5285 -1.90 839.46

14天 4.4153 4.2370 +17.83 466.66

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0350 3.1050 +93.00 2,685.94

七天 4.8550 5.5100 -65.50 358.48

14天 3.8550 4.0100 -15.50 67.70

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3800 +2.00 --

七天 3.5300 3.5500 -2.00 --

14天 4.4000 4.1500 +25.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3100 2.3030 +0.70 --

七天 3.5030 3.5210 -1.80 --

三个月 5.4900 5.5000 -1.00 --