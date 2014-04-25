路透基点：TCC International邀请银行加入其10亿美元贷款案--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾水泥旗下的TCC International Ltd正邀请银行加入其10亿美元五年期贷款。该贷款将用于支应收购香港上市的台泥国际集团股权。

消息人士指出，数家银行以银团形式出价，但借款人决定自行筹组。已有四或五家银行加入，借款人正与更多银行洽谈。

稍早已出价的银行包括：澳新银行(澳盛银行)、台湾银行、巴黎银行、彰化银行、法国东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、渣打银行、三井住友银行、台湾合作金库和台北富邦银行。

TCC International Ltd要求利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。贷款包含6.50亿美元的A部分定期贷款，以及3.50亿美元的B部分循环信用。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款人将支付超过部分的利息。

承贷1.50亿美元或更高的银行，取得牵头行兼簿记行头衔，有45个基点的先付费用；承贷1.00-1.49亿美元的银行，取得牵头行头衔，和40个基点的费用；承贷5,000-9,900万美元的银行，取得主办行头衔，和30个基点的费用。

在5月16日前承诺贷款的银行，将取得5个基点的优惠费用。

B部分贷款若动用额度不到50%，有一笔10个基点的承诺费。