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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 13:58 BJT

国际油市：布兰特原油守在110美元上方，乌克兰紧张情势升级

0519GMT，布兰特原油 上升0.03美元至每桶110.36美元，此前结算价涨1.22美元。布兰特原油料连续第三周上涨。

美国原油 升0.02美元至101.95美元，此前收高0.5美元。

“乌克兰针对亲俄反对派动用军事力量，这已协助提升油价，”新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat称。“危机情势升级激发油价扬升。”

美国国务卿克里周四称，留给俄罗斯改变其对乌克兰政策路线的时间所剩无几，暗示美国接近对俄实施进一步的制裁。

Tan指出，随着这场危机的展开，将使布兰特原油在105-110美元区间受到支撑，美国原油则会在100美元上方获得支撑。

另外，美国经济前景改善也助力支撑价格。

美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/王翔琼；审校 石冠兰/李婷仪)
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