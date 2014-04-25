基金观点：大部分香港投资者认为国内股市更具增长潜力--上投摩根

路透香港4月25日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支称，上海和香港两地投资者对股市投资均持相对谨慎态度，但大部分的香港投资者认为中国市场比香港市场更具增长潜力，因此对国内市场更感兴趣。

根据上投摩根最新季度“投资风向标”调查显示，国内投资者情绪指数为120点，较上季下降3个百分点，显示投资者对股市投资持相对谨慎态度，这与摩根资产管理同期对香港投资者信心的调查结果一致。

不过，本期的“2014年最具增长潜力市场”调查板块，在“首要最具增长潜力市场”的投票中，中国市场占44%而香港市场得票只有5%；在“前三位最具增长潜力市场”的投票中，中国市场与香港市场得票比例分别为69%及32%。

上投摩根（香港）投资总监锺淑芬称，在沪港通背景下，此资料显示出大部份的香港投资者认为中国市场的增长潜力强劲。

她并指出，沪港通的推行，为未来A股市场跨出世界市场开放重要一步，亦是内地金融改革所必须的, 而香港及上海市场也将受益于新资金流入。沪港通计划对两地市场存正面帮助, 不但能推动整体市场气氛, 更利好两地股市。

本月稍早中国证监会与香港证监会联合公告称，预计6个月后正式启动沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）试点，让上海与香港的投资者经券商直接投资对方股市，试点初期设有交易额度限制。

上投摩根的调查并显示，上海方面，看好未来中国股市走势的投资者由上季度的58.2%降至42.9%，对中国股市走势持中立态度的投资者由上季度的11.7%上升至12.1%，而对中国股市持悲观态度的投资者则由上季度的30.1%上升至45.1%。

持有股票的上海投资者比例由上季度的69.9%降至54.2%，在股票市场上投入的资金比重由上季度的33.8%降至29.5%，预计增持股票比例由29.8%降至16.1%，几项资料的回落均体现了上海投资者对股市前景变得相对谨慎。