中港股业绩：农业银行首季净利按年增长13.65%，至534.3亿元

公司刊登于联交所的业绩报告称，首季净息差为2.96%，同比提高18个基点。3月末的不良贷款率1.22%，与上年末持平。

本月初农行获得中国银监会正式核准在法人和集团两个层面实施信 用风险非零售初级内部评级法、零售内部评级法以及操作风险标准法。3月末集团及银行的核心一级资本充足率分别为9.48%及9.46%，资本充足率分别为11.87%及11.86%。（完）