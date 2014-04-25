中港股业绩：农业银行首季净利按年增长13.65%，至534.3亿元

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透香港4月25日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周五宣布，今年首季的净利按年升13.65%，至534.3亿元。
公司刊登于联交所的业绩报告称，首季净息差为2.96%，同比提高18个基点。3月末的不良贷款率1.22%，与上年末持平。
本月初农行获得中国银监会正式核准在法人和集团两个层面实施信 用风险非零售初级内部评级法、零售内部评级法以及操作风险标准法。3月末集团及银行的核心一级资本充足率分别为9.48%及9.46%，资本充足率分别为11.87%及11.86%。（完）
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:here
(记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 黄凯)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0