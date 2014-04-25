日股业绩：本田汽车2013/14财年集团营业利润为7,502.8亿日圆

中国金融：力度空前的金融整肃并非空穴来风，目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透东京4月25日 - 日本本田汽车 周五称，2013/14财年集团营业利润为7,502.8亿日圆，净利为5,741.1亿日圆。
本田汽车预计2014/15财年集团全球汽车销量增加11.7%至483万辆。
本田汽车预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为100，欧元兑日圆平均汇率为135。(完) (整理 张若琪)
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。