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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 14:22 BJT

日股业绩：本田汽车2013/14财年集团营业利润为7,502.8亿日圆

路透东京4月25日 - 日本本田汽车 周五称，2013/14财年集团营业利润为7,502.8亿日圆，净利为5,741.1亿日圆。

本田汽车预计2014/15财年集团全球汽车销量增加11.7%至483万辆。

本田汽车预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为100，欧元兑日圆平均汇率为135。(完) (整理 张若琪)
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