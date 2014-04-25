重发-《路透晚报》--4月25日日间新闻摘要（中港台）

(重发以修改相关USN) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：养老设施可优先使用新增建设用地和回收闲置土地--国土资源部

中国国土资源部日前表示，新建养老服务机构项目用地涉及新增建设用地，符合土地利用总体规划和城乡规划的，应当在土地利用年度计划指标中优先予以安排；同时对闲置土地依法处置后由政府收回的，可优先用于养老服务设施用地。

--中国经济：杭州将接轨上海自贸区，建设互联网金融产业集聚区

紧邻中国上海的杭州市政府表示，将制订接轨上海自贸区发展总体方案，支持互联网企业发展第三方支付、小微企业贷款、网络保险、网络理财等互联网金融服务，吸引相关企业来杭集聚发展，加快建设国内领先的互联网金融产业集聚区。

--中国经济：首都经济圈发展规划已上报国家部委，最快上半年出台

中国证券报周五报导称，首都经济圈发展规划最快上半年出台。并引述业内人士透露，北京、天津和河北三地制定的规划已上报国家有关部委，最终规划将充分考虑三地意见。专家建议，应构建强有力的京津冀协同发展领导体制，协同发展要把存量布局调整优化与增量建设引导结合起来，尊重市场主体的意愿，不能靠行政命令。

--路透调查：中国二季度经济增速料放缓至7.3%，三季度可能降准50基点

中国一季度经济增速略超预期但下行压力沉重，金融机构纷纷下调中国经济增长预估。路透最新季度调查结果显示，中国今年二季度增速预计进一步放缓至7.3%，全年增速料亦为7.3%。政府已经出台一系列微刺激举措，有望稳住经济下行趋势，但很难奢望已处于减速换挡期的中国经济能就此被高高托起。分析师预计明年中国经济增速将进一步放缓至7.2%。

--香港经济：3月访港旅客增速加快，内地旅客升幅近27%

香港旅游发展局最新数字显示，今年3月访港旅客增幅比上一个月明显加快，整体旅客人次按年增长18.1%，占访港旅客总量75%的中国内地旅客增幅更达26.7%，当中近六成内地旅客属不过夜旅客。

【固定收益】

--新债招标：中国20年国债利率低于预期，小型保险和银行积极配置

中国财政部周五稍早招标的20年期固息国债中标利率明显低于预期。交易人士指出，考虑今日新债为年内首期超长期限国债发行，且该期限当前与10年期品种利差偏大，吸引有需求的小型保险资金和股份制银行积极配置。业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.77%，此前市场预测均值为4.83%。该期债投标倍数为1.79倍。

--中国货币市场：主要回购利率持稳，资金供给稍显紧势但整体不改宽松

中国银行间市场周五主要质押式回购加权利率持稳。交易员表示，企业缴税影响因素正在逐步消退，但月末因素与即将到来的五一小长假叠加对资金干扰仍存，今日场内流动性供给稍显紧势，但整体仍相对较充裕。他们并指出，今日为金融机构例行存款准备金调整日，同时央行对县域农村银行定向降准正式实施，不过整体影响尚不明显；短期内料资金利率继续下行空间有限。

--中国债市动态：新债需求不错令国债交投较活跃，但暂无动力打破平衡市

中国银行间市场周五早盘现券仍窄幅波动，上午招标的20年国债招标结果好于预期，二级市场国债交投也较为活跃，不过整体看收益率依旧变化有限，相较昨日收盘水平上下1-2个基点(bp)波动。交易员并指出，目前经济还处于偏弱运行态势，不过伴随着一系列微刺激政策出炉，二季度经济增速存在趋稳的可能，不过在货币政策上，央行仍不愿释放明显放松信号，而定向降准的政策利好已基本被消化殆尽，综合来看，债市暂无动力打破当前的平衡市。

--中国票据市场：资金平稳本周转贴利率低位震荡，料继续走低空间不大

中国票据市场转贴利率本周低位震荡。市场人士表示，虽然本周在财政缴税及月末、节假日等因素的综合影响下，资金供给边际收紧，但实际流动性整体宽松格局不改，且不少机构收票填补信贷规模，限制了转帖利率走高动能。市场人士并指出，持续低位的资金成本，令票据收益亦相对有限，转帖利率继续走低可能也不大；而短期内若资金面波动不大的话，震荡行情还将延续。

--中国债市：德国商业银行和上海商业储蓄银行获准进入银行间债市

中国人民银行金融市场司日前公告称，批准德国商业银行股份有限公司和上海商业储蓄银行股份有限公司进入银行间债券市场。德国商业银行为德国第二大银行；上海商业储蓄银行是注册在台湾的一家银行，其官网显示，在英国《银行家》杂志评选的2011年世界1,000大银行中，上海商业储蓄银行位列第237位。

--《中国信用市场观察》资本监管定向宽松利好债市

中国银监会近期出台系列银行资本监管新政，长远而言有利于银行提高以资本充足率约束为核心的风险管理水平，直接利好则是将定向释放部分银行的风险资产额度，利于信用债投资和贷款投放，后者的货币创造功能还将增加货币供应，对债市形成流动性利好。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期收贬于6.25上方，疑似反向干预抑制跌幅

人民币兑美元即期汇率周五收盘及盘中均刷新逾16个月新低，与中间价逆向，盘间多数时间在6.25元上方波动。交易人士称主要受客盘净购汇推动，但盘间出现明显的大行结汇，使贬值受到抑制。

--中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，但二季度资本净流入压力料缓解

中国国家外汇管理局周五称，首季国际收支继续呈现“双顺差”格局，市场预期二季度国际收支将更趋平衡，汇改以及汇率预期变化等将纾缓二季度资本流入压力。市场人士称，受季节性因素影响，经常项目顺差规模偏小，亦显示一季度外贸收缩明显，而资本和金融项目顺差规模超出市场预期，仅比上季度略微收缩。

【金融/证券】

--中国金融：金融创新提高资源配置效率，但易带来新风险--银监会

中国银监会副主席王兆星称，金融创新是提高资源配置效率、实现价格发现功能、满足金融消费者需求和金融机构发展转型的现实需要，但是也容易带来新的金融风险，要处理好支持金融创新与维护金融安全的关系。监会网站上的新闻稿援引王兆星表示，监管者必须把握好金融创新与防控风险的平衡，做到鼓励与规范并举，培育与防险并重。

--中国金融：央行约谈银行等机构，望彻底切断比特币交易的资金链条--财新

财新周五报导称，中国央行约谈了部分商业银行和第三方支付机构，部署下一阶段比特币风险的防控工作，希望彻底切断比特币交易的资金链条。报导称，央行在约谈中强调，比特币平台提现功能必须停止。并要求各机构需要指派专人监控比特币交易资金转移方式的变化、接收央行下发的新账户名单，并迅速做出反映。

--中国基金：证监会对成立不满一年的基金公司将暂缓审批设立子公司申请

中国公募基金管理公司设立基金子公司的热情迅速升温之际，中国证监会周五表态将进行规范化管理，基金公司成立未满一年或其公募基金管理规模不足50亿元人民币的，证监会将暂缓审核其设立基金子公司的申请。此举主要为了引导新设的基金管理公司优先开展公募基金业务，促进公募基金业务和专户业务协调发展。

--中国基金：首家公募基金股权改革花落中欧基金，核心管理团队持股

中国公募基金股权改革终破冰。中国证券报周五报导称，中欧基金股权改革方案已正式走完相关流程，获准实施；包括董事长窦玉明等五人在内的核心管理团队持股，通过个人出资方式获得原有股东的部分股权转让，成为新基金法颁布后国内首家公募基金股改成功案例。

--中国新股：证监会按西部企业优先和均衡安排沪深公司原则进行IPO审核

在近百家拟首次公开发行（IPO）公司在一周内密集公布预披露材料后，中国证监会新闻发言人周五表示，将按照西部企业优先和沪深拟上市公司均衡安排审核进度的原则，对拟IPO企业顺次进行审核，不会按企业预披露的顺序重新排队。证监会新闻发言人张晓军还预计，6月底前绝大部分在审企业可完成财务资料更新和相关预先披露工作。

--中国新股：IPO预披露企业再增22家，春秋航空拟募资25亿元

中国证监会网站周四晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有22家公司公开披露其IPO计划，其中国内首家民营航空公司春秋航空拟募资约25亿元人民币。周四晚间公布材料的22家公司中，有15家拟在创业板上市，六家拟在上海证交所上市，一家在中小板上市。至此，已有97家公司近期集中披露其IPO申请材料。

--中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧令投资者谨慎

中国股市沪综指周五收跌1%，至近一个月来新低。分析师表示，本周拟上市公司预披露材料密集公布，扩容担忧日渐沉重，近期成交持续于低位水平，显示投资者对后市偏谨慎；今日虽然银行板块受优先股发行工作即将启动的利好预期影响，走势相对稳健，但难以阻挡大盘下滑趋势。

--《技术分析》中国股市沪综指重返跌势

受新股IPO预披露冲击，中国股市沪综指本周重返跌势。技术面显示，短期均线支撑皆告失守，2,060-2,070点间的多空拉锯战以空方失败告终，大盘量能指标则重返弱市级别，技术指标全面走弱，后市跌势已成，局部护盘难以改变大盘颓势。

--中股业绩：贵州茅台一季度实现净利36.99亿元，同比升2.96%

中国白酒龙头企业--贵州茅台周四晚间公布季报显示，今年1-3月公司实现净利36.99亿元人民币，同比升2.96%，增幅创下历年同期增长的新低水平。公司在上证所发布的季报并显示，同期公司实现营收约74.50亿元，同比增3.96%；基本每股收益3.56元。

--中港股业绩：中国太保一季度净利32.11亿元，同比增44.3%

中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司周五公布，第一季实现净利32.11亿元人民币，同比增长44.3%。这是A股市场四家上市保险公司中首家披露一季度业绩的保险公司。

--中国个股：广汇能源率先公布优先股预案，募集资金至多50亿元

尽管业内预期大型银行股会成为优先股的先行先试者，但中国民营能源公司--广汇能源周五却率先公布其优先股的发行预案，公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元人民币。

--基金观点：大部分香港投资者认为国内股市更具增长潜力--上投摩根