更新版 1-台湾股市：收挫至一个月低位转向悲观，但外资保护仍在

(新增分析师观点)

路透台北4月25日 - 台湾股市 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位。分析师指出，受到核四争议形成的系统性风险，以及外资作空机构发布F-再生 财报不实的影响，下周台股气氛将转向悲观，或有机会下测半年线约8,600点位置。

然而证交所最新的数据显示，外资今日仍在现货市场买超，分析师认为对台股回测可以形成保护，回测速度及幅度不会太快。

加权股价指数收盘大跌171.33点，报8,774.12点；前次收盘低位为3月26日的8,737.27点。成交值 为1,344.99亿台币，上交易日修正后为961.47亿。

富邦投顾总经理萧乾祥认为，由于此前台股在近9,000点附近持续高档震荡，累积了不少回测压力，核四议题如以经济层面解读，限电问题并非迫在眉睫，市场反应倒像是藉题发挥，加以时空环境不同，股市不至于像2000年行政院片面宣布停建核四的冲击那么大。

他预估，台股下周在回测季线/半年线位置后，有机会止跌回升，并缓步消化利空后再逐步回升。

不过元富投顾总经理刘坤锡担心，如果核四议题从单纯的政治议题演变成高度政治性议题，例如再有一些群众活动等，这个变数就会难以预估。对市场来说，由于未来演变难以把握，只能且看且走，持续观察，但确定的是市场的谨慎心态将更为浓厚。

〞从技术面来说，今日也是反向带量下跌，下周是4月份的最后一周，个股来说都将回归基本面，有好的营收数字就有机会止稳。〞刘坤锡说。

台湾总统马英九周五罕见与在野党主席进行会谈，并称将待核四完工并安检后，再由全民公投是否运转，但在野党主张降低公投门槛并立即公投，双方尚缺共识。

至于今日盘面重挫的F股，分析师多数认为将是短线因素，只要F股的公司基本面没有问题，在股价跌深后将逐步修正回升。

台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生 周五跌停锁死，因美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）昨日发布报告指公司财报不实。

**外资连25买**

盘后出现的最新数据为外资在台股扩大买超，兆丰投顾认为，今日盘面的跌势由F股及中小型股带动，外资对于基本面好的权值股没有退却，将令大型权值股强势抗跌。但外资以外的其他投资者已受利空气氛影响，可以确立9,022点为近期高位，盘势将拉回整理。

该投顾指出，外资持续在现货买超虽有利台股短线不会急跌，但其在期货的多单部位已经下降，显示持续加码的力道也不会太大，而非外资的其他投资者停利、停损卖压已出笼，令该公司对台股5月的低位预估下修至约8,400点。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超70.92亿台币，自3月21日以来至今已是连续第25个交易日买超，共计买超1,331.48亿台币。