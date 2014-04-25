台湾央行：共发行785.5亿台币存单，存单发行余额增56亿

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月25日 - 台湾央行周五公布，共发行785.50亿台币存单。与今日存单到期金额729.50亿相较，存单发行余额增56亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 721.0
91天期 0.93 53.5
182天期 1.05 11
央行上日共发行2,207.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,245亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为129亿台币，累计超额准备为222亿，加计前期1%的超额准备为1,280亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0