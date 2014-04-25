《中国信用市场观察》资本监管定向宽松利好债市

作者 徐永

路透上海4月25日 - 中国银监会近期出台系列银行资本监管新政，长远而言有利于银行提高以资本充足率约束为核心的风险管理水平，直接利好则是将定向释放部分银行的风险资产额度，利于信用债投资和贷款投放，后者的货币创造功能还将增加货币供应，对债市形成流动性利好。

银监会近期核准了工行 、农行 、中行 、建行 、交行 、招行 六家银行实施资本管理高级方法；并在此前发布了商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见。

因并非所有银行都能发行优先股和实施资本管理高级方法，这种针对性的监管，可能在本周央行调降县域农商行和农合行准备金率后，再次形成定向宽松工具，结构性微刺激基本面。

且由于资本管理高级法，相比之前的权重法，增加了违约率、评级和缓释工具等调整因素，市场普遍预期若实施高级法，最大将提高这些银行的资本充足率1个百分点。

截至2013年年末，这六家银行的资本净额约为6万亿人民币，占到全行业资本净额的2/3，不考虑补充资本等其他因素，以平均12%的资本充足率而言，若提高到13%，则将释放加权风险资产约3.8万亿。

这将明显利好之前资本占用比例较高的资产，如信用债和企业贷款，不过后者的扩张可能还有赖于监管层能否放松对信贷绝对规模的控制，真正做到资本充足率指标监管。

对银行资本充足率形成利好的，还有能补充一级资本的优先股发行，银监会上周末发布银行发行优先股相关办法，规定商业银行发行优先股必须含有转股条款，且包含强制转换为普通股条款的优先股必须采取非公开方式，主要面向以机构投资者为主体的合格投资者发行。

优先股一方面能释放资本，但这种定向发行，可能的目标投资者仍是保险、银行等机构，且优先股的债券特性较强，可能又将从供给分流方面，对债券供给形成压力。

值得注意的是，还有一种模式虽然并非监管政策，但在监管层的默许下，也对银行体系的信贷额度控制及资本占用形成利好，这就是平安集团的陆家嘴金融资产交易所的类资产证券化模式。

陆金所的模式简单来说就是通过信托和券商资管等通道，通过受让银行的非标资产（目前以信用卡、消费信贷等较多），私募发行标准化的证券化产品，供其他金融机构投资。

由于是非公开发行，所以这种资产证券化产品并不受央行等资产证券化额度控制的影响，且在流动性整体宽松的情况下，较高的收益仍对机构投资者有吸引力。据了解目前这类业务已做到了400亿元，今年的目标是做到1,000亿。

1,000亿的资产出表对银行体系超140万亿的总资产规模，还只是杯水车薪，不过由于这种模式复制起来并不难，且考虑监管层的默许态度，若这种模式像之前的银信合作等模式那样，形成监管套利，无论从提高资产流动性还是释放信贷额度而言，都将对现有资产运用和债券投资形成潜在利好。

**利空因素不容忽视**

债市虽然迎来了银行在资本监管放松方面的利好，但基于二、三季度是利率债和信用债的供给高峰，以及流动性受季节性因素抽紧的压力仍大等原因，当前无论是利率债还是前期收益率下行幅度较多的城投债，都可能面临收益率上升的风险。

从本周市场的表现首先可以看到机构的谨慎心态，在央行定向调降农村金融机构的准备金率政策落地后，利率债各端收益率并没有继续下行，本周整体而言还是上行的。

信用债方面，城投债经过连续几周的供给高峰，目前AA级7年期无担保的中标利率已经低到7.14%附近，低于中债估值，也低于二级市场，持续时间可能也不会太长，并可能在后期影响二级。

基本面方面，市场对二季度基本面能否企稳还在观望更多经济数据，不过从国务院在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，首批推出80个示范项目面向社会公开招标等政策来看，后期投资领域的定向刺激政策仍可能会继续，经济失速的概率进一步降低。

流动性方面，不仅近两个月会面临财政存款上缴利空，从外汇交易员的反馈来看，人民币汇率在本周突破6.25关口后，有加速贬值的趋势，且其中客户购汇盘的力量较大。

这种藏汇于民的效应，整体而言会降低外汇占款的新增规模，边际上影响央行投向市场的流动性规模，结构上则可能影响部分银行的美元综合头寸，需要卖出本币，同样可能收缩本币的流动性。

最后还有一个利空因素尚待观察，本周中信银行 联手信诚基金推出可以在ATM上直接取现，而不用先赎回且可以直接线下刷卡消费的货币基金产品，并且是以银行卡存款的模式出现，基本上就是实现了存款的利率市场化，目前还未知其他银行的跟进情况和监管层的态度。